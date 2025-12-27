Feminicidio infantil en Baja California: Madrasta inventó una caída y asesinó a su hijastra de 6 años

Ensenada, Baja California.- El pasado viernes 26 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), por medio de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, informó que una mujer identificada como Fabiola Cruz 'N' fue sentenciada a 38 años de prisión, luego de confirmarse su responsabilidad en el feminicidio de una niña de seis años de edad. Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2023, al interior de un domicilio ubicado en la zona centro de Ensenada.

De acuerdo con información de carácter extraoficial, el ataque ocurrió en una vivienda de la mencionada zona, cuando la mujer, quien presuntamente era madrasta de la menor, la agredió brutalmente, provocándole lesiones de extrema gravedad en la cabeza, mismas que derivaron en un traumatismo craneoencefálico severo. Según la carpeta de investigación, la menor fue trasladada el 23 de marzo por su padre al Hospital Velmar; sin embargo, un día después no logró resistir y perdió la vida.

La versión que Fabiola Cruz proporcionó a su pareja fue que la niña supuestamente había sufrido una caída desde "una distancia similar a la de su estatura". No obstante, hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía estatal únicamente reveló que existe una alta probabilidad de que no se tratara del primer episodio de violencia en contra de la menor, ya que, aunque no se brindaron mayores detalles, se detectaron signos de agresiones físicas previas que no coincidían con las lesiones provocadas en la fecha de los hechos.

Caso de violencia infantil en la alcaldía Azcapotzalco

Respecto a la sentencia impuesta, el juez de Enjuiciamiento determinó una pena de 38 años, un mes y 15 días de prisión para Fabiola Cruz, además del pago de 524 mil 924.90 pesos por concepto de reparación del daño. Evidentemente, este caso ha generado una profunda indignación entre la comunidad, cuyos integrantes consideran que la condena resulta insuficiente para una persona cuyas acciones derivaron en la pérdida de una vida inocente.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/7bn7u7tuyx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 27, 2025

Este hecho criminal guarda una notable similitud con otro caso abordado hace un par de semanas en TRIBUNA, ya que a principios de este mes una mujer fue detenida en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco, acusada de maltratar, golpear y mantener encerrada a su hija de seis años. El periodista de nota roja Carlos Jiménez difundió fotografías y videos en los que se observa cómo la mujer saca a la menor del domicilio durante la medianoche. De acuerdo con lo último compartido por el comunicador, presuntamente una jueza determinó que Elisa Loranca, pese a haber sido vinculada a proceso por violencia familiar, podría enfrentar el juicio en libertad, siempre y cuando no se acerque a la menor ni a la vivienda.

Fuente: Tribuna del Yaqui