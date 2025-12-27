FGR captura a Jesús Caballero, ligado a García Luna, acusado de lavado y delincuencia organizada

Ciudad de México.- El pasado viernes 26 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Jesús Alberto Caballero Tardáguila, excolaborador de Genaro García Luna, por su presunta participación en el mismo caso relacionado con el desvío de recursos del sistema penitenciario federal hacia empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Es necesario recordar que este exfuncionario era investigado por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público Federal, un juez federal libró una orden de aprehensión en contra de Caballero Tardáguila, la cual fue finalmente cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2013 y 2015, cuando Jesús Alberto Caballero habría tenido una participación clave en la simulación de contratos para la adquisición de diversos servicios, con el objetivo de desviar recursos públicos provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, instancia encargada de la administración de los centros penitenciarios federales. Dichos fondos, presuntamente, fueron canalizados hacia empresas que pertenecían al ahora sentenciado en Estados Unidos.

Genaro García Luna

En el comunicado, la autoridad federal precisó que al exservidor público le fueron informados sus derechos constitucionales y, posteriormente, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde se le practicó la certificación médica correspondiente, para después ser puesto a disposición del juez de control, quien será el encargado de determinar su situación jurídica. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización que surja en los próximos días.

¿Qué ha sido de Genaro García Luna?

En nuestro medio, el pasado 16 de diciembre de 2025, te informamos que la defensa legal de Genaro García Luna presentó formalmente una solicitud de apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta. En ese sentido, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib buscan que los resultados del juicio sean anulados, al considerar que el proceso quedó "contaminado de manera irreparable", por lo que pretenden que se inicie un nuevo procedimiento legal que, aseguran, le garantice justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui