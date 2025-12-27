Fin de la búsqueda: Sonorense se reúne con sus familiares tras más de dos años desaparecido

Mexicali, Baja California.- El viernes 26 de diciembre de 2025, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, a través de la Unidad para la Atención de Personas en Estado de Vulnerabilidad (Unapev), ubicaron a Abraham Ibarra Reyes, un sonorense de 33 años de edad que se encontraba en calidad de desaparecido desde hace más de dos años. El hombre contaba con reporte de búsqueda activo en los estados de Sonora y Baja California.

Los agentes de la Policía Municipal localizaron al hombre originario de Puerto Peñasco, Sonora, mientras deambulaba en plena vía pública y en aparente estado de vulnerabilidad. El individuo, quien había perdido comunicación con su familia desde el pasado 23 de octubre de 2023, recibió refugio en la sede de la comandancia central de Mexicali, Baja California, a manera de precaución de que pudiera tratarse de un paciente psiquiátrico.

De acuerdo con información proporcionada por La Voz de la Frontera, la unidad especializada le proporcionó la atención correspondiente y lo trasladó a las instalaciones del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, en donde se le realizó una valoración médica. Una vez que se confirmó que contaba con un reporte de búsqueda, la Dirección de Seguridad Pública Municipal se contactó con la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Localizan con vida a Abraham Ibarra Reyes, originario de Puerto Peñasco, Sonora.

La DPSM realizó las respectivas gestiones de manera coordinada con la Fiscalía Especializada en materia de personas desaparecidas. Finalmente, durante la noche del mismo viernes, familiares del individuo se trasladaron desde Puerto Peñasco para identificarlo en la sede de la comandancia central. En redes sociales se difundió un video sobre el emotivo reencuentro de Abraham Ibarra Reyes con su madre y otros integrantes de su familia.

La historia de Abraham Ibarra Reyes es un recordatorio acerca de la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, así como del trabajo coordinado entre colectivos de búsqueda y autoridades, tanto locales como estatales. En su página oficial de Facebook, el colectivo Madres Buscadoras De Sonora se pronunció sobre el caso de Abraham, agradeciendo el apoyo de la comunidad para que las familias se puedan reencontrar con esos seres queridos que se encontraban desaparecidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui