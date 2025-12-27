Fuerte movilización policiaca en Ciudad Obregón por presunto lesionado en la colonia Matías Méndez

Ciudad Obregón, Sonora. - Un reporte sobre una persona lesionada provocó esta mañana de sábado 27 de diciembre de 2025 una amplia movilización policiaca en la cabecera de Cajeme, ya que la violencia está en niveles históricos y las autoridades, así como miembros de la comunidad, se mantienen en máxima alerta. Como te informamos en TRIBUNA, en este mes ya se han registrado 30 ejecutados.

No obstante, en el caso específico ocurrido en las calles Juventino Rosas y Venustiano Carranza, en la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón, se determinó que no había motivos de preocupación, ya que no se encontró nada sospechoso. De hecho, los agentes acudieron a un domicilio de la zona, donde revisaron a dos sujetos que se encontraban afuera del inmueble, ante la sospecha de que pudieran portar armas.

Entre los elementos que respondieron estuvieron integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Los primeros realizaron la revisión de los hombres y posteriormente continuaron con la inspección del área. En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier actualización que pudiera surgir en las próximas horas sobre este hecho.

No se reportan lesionados

Aunque este incidente concluyó sin consecuencias, lo que dejó graves repercusiones fue la activación del Código Rojo en plena madrugada, alrededor de la 01:00 horas, en la colonia Urbi Villas del Real, en el cruce de las calles La Rioja y Córdoba, en Ciudad Obregón. En este punto de la localidad, un individuo fue asesinado a balazos. La víctima fue identificada como Martín M. F., de 47 años, conocido con el apodo de 'El Marihuano'.

Lamentablemente, pese a que personal de los tres niveles de gobierno realizó un operativo por todo el perímetro en busca de los responsables, estos no fueron localizados. Hasta el momento de la redacción de esta nota no se reportan detenidos ni sospechosos. Cabe destacar que el móvil del crimen continúa siendo un misterio, y se espera que los indicios recabados por los peritos permitan esclarecer los hechos.

