Hombre amenaza con pistola a su madre en Hermosillo; le reclamó por golpearlo en su infancia

Hermosillo, Sonora.- En un hecho registrado la tarde del viernes 26 de diciembre de 2025, agentes de la Policía Municipal concretaron la detención de un hombre identificado como Arturo 'N.', de 36 años de edad, luego de amenazar con un arma de fuego a su propia madre y hermano en el interior de una vivienda que se ubica en el fraccionamiento Oasis del Sol, en el sector surponiente del municipio de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas, cuando el sujeto irrumpió en la vivienda situada en la cerrada Palo Azul. Una vez en el lugar, los uniformados aprehendieron al individuo y se entrevistaron con las víctimas, una mujer de 58 años y un hombre de 28 años, identificados como madre y hermano del agresor, respectivamente, quienes confirmaron haber sido amenazados con una pistola.

Las personas afectadas señalaron que el sujeto ingresó a la propiedad presentando un comportamiento violento, incluso realizó reclamos contra su madre por presuntos maltratos físicos que vivió durante su infancia. La fémina detalló que su hijo la tomó del cuello, le propinó un golpe en el rostro y luego le apuntó en la cabeza con un arma de fuego. Fue en ese momento que su otro hijo intentó intervenir, por lo que también fue amenazado de muerte.

Detienen a hombre por amenazar con arma de fuego a su propia madre en Hermosillo.

Posteriormente, el hermano del agresor solicitó apoyo de las corporaciones policíacas a través de las líneas de emergencias del 911. Derivado de esta situación, los oficiales aseguraron a Arturo 'N.' y, durante la inspección, se le encontró una pistola calibre .40, así como un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

En otro caso de violencia familiar registrado el pasado domingo 21 de diciembre en Hermosillo, un hombre identificado como José Arturo 'N.' fue detenido por agredir verbalmente y arrojarle un vaso a su hermana, una joven de 22 años, en una vivienda localizada sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia La Caridad. El arresto del individuo estuvo a cargo de la Policía Municipal, quien lo presentó ante las instancias correspondientes.

