Hombre cae desde seis metros y resulta lesionado de gravedad en Nogales; se habría mareado

Nogales, Sonora.- Durante la tarde del viernes 26 de diciembre se registró un lamentable accidente en un desnivel ubicado a un costado del periférico Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Nogales, Sonora. En este sitio se encuentra cerca del Hotel 32, una persona del sexo masculino sufrió una caída y resultó gravemente lesionado, es por ello que se requirió de la presencia de elementos policíacos y personal de los cuerpos de auxilio.

Según un informe oficial de Seguridad Pública de Nogales, alrededor de las 13:49 horas, elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre esta situación, por lo que acudieron al sitio y localizaron al hombre afectado, quien se identificó como Sergio, aunque dijo no recordar su edad ni su domicilio. La persona en cuestión estaba boca abajo, con abundante sangrado en el rostro y otras zonas de la cabeza; sin embargo, aún permanecía consciente.

Las primeras indagatorias arrojaron que el individuo se encontraba recargado sobre el barandal de seguridad, en la parte alta del desnivel. De un instante a otro, la víctima comenzó a experimentar un intenso mareo y posteriormente sufrió una caída desde aproximadamente seis metros de altura. Por su parte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana también atendieron el llamado y, tras estabilizar al hombre, lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar.

Después de su ingreso, personal médico determinó que presentaba traumatismo craneoencefálico con herida lacerante, además de un golpe contuso en el brazo derecho, lesiones que ponen en riesgo su vida, por lo cual su pronóstico su estado de salud se reporta como grave por el momento. Se espera que en los próximos días exista nueva información al respecto y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja sobre este caso.

Golpean a septuagenario en una reunión

En otro caso registrado también el viernes en Nogales, un hombre identificado como Jesús, de 76 años de edad, resultó con golpes contusos en el ojo derecho, pómulo y desviación de nariz, luego de ser golpeado con un tubo de metal durante una convivencia en un domicilio de la colonia Embarcadero. Los primeros reportes señalan que el afectado se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con un grupo de vecinos, cuando ocurrió la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui