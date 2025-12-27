Jesús David es el hombre acribillado en la colonia San Antonio de Ciudad Obregón; sigue hospitalizado

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado viernes 26 de diciembre de 2025, como te informamos oportunamente en TRIBUNA, una vez más se registró una agresión violenta en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que otra persona resultara brutalmente herida. Todo parece indicar que ni las celebraciones navideñas han logrado frenar la ola de violencia que impera en el estado de Sonora, ya que los grupos delictivos no descansan y continúan sembrando temor entre la población de Ciudad Obregón.

Ahora bien, respecto a este caso en particular, este sábado 27 de diciembre de 2025 se dio a conocer que el hombre que fue gravemente lesionado alrededor de las 21:00 horas, sobre la calle Antonio Valenzuela, entre Adolfo de la Huerta y Felipe Ángeles, en la colonia San Antonio, se encontraba afuera de su vivienda cuando fue interceptado por gatilleros, quienes abrieron fuego en su contra, dejándolo tendido en el lugar de los hechos.

Identifican a la víctima

Como parte de las actualizaciones, se confirmó que el lesionado responde al nombre de Jesús David G. P., de 30 años de edad, quien actualmente permanece luchando por su vida en una unidad hospitalaria. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre su estado de salud; no obstante, se informó que su condición es grave y que se encuentra en peligro.

Jesús David está grave

Entre los primeros respondientes se encontraban paramédicos, quienes, tras revisarlo y percatarse de la gravedad de sus heridas, determinaron que lo más adecuado era trasladarlo a un hospital especializado. De igual manera, conforme al protocolo establecido para este tipo de hechos, acudieron peritos en criminalística de la Fiscalía estatal, quienes realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y otros indicios, con el objetivo de dar con los responsables de este ataque armado.

En otro asunto de características similares, durante la madrugada de este mismo día se activó el Código Rojo, alrededor de las 02:00 horas, en el cruce de las calles La Rioja y Córdoba, ubicadas en la colonia Urbi Villas del Real. Lamentablemente, en ese sitio sí perdió la vida el hombre que fue identificado por las autoridades sonorenses como Martín M. F., de 47 años de edad, quien era conocido con el apodo de 'El Marihuano'.

