José Adrián desató balacera al norte de Sonora y dejó cuatro víctimas; fue vinculado a proceso

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que obtuvo la vinculación a proceso para José Adrián 'N', de 24 años de edad, por su probable participación en el delito de lesiones calificadas con ventaja. El imputado es señalado de atacar con un arma de fuego a cuatro personas en un domicilio ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con el boletín informativo compartido por la dependencia estatal, un juez determinó que se mantienen los elementos suficientes para sostener la imputación y ordenó que el acusado continúe bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Aunado a esto, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y el riesgo procesal existente.

La investigación correspondiente indicó que los hechos se registraron el pasado 20 de septiembre de 2025, entre las 21:30 y 22:00 horas aproximadamente, cuando el sujeto irrumpió en un domicilio que se sitúa en la colonia Solidaridad. Una vez en el lugar, el imputado presuntamente abrió fuego contra las personas que se encontraban en el inmueble. Como resultado del atentado, cuatro masculinos resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego.

Dos de las víctimas resultaron con heridas de bala que pusieron en riesgo su vida, principalmente en la zona del tórax, hombro y extremidades, mientras que los otros dos afectados presentaron lesiones por rozón o impactos que, aunque no comprometieron su vida, sí requirieron atención médica y periodos de recuperación. Los perjudicados fueron identificados como Manuel Emiliano 'N', Ángel Daniel 'N', Martín 'N' y Christopher Arturo 'N'.

Al final del comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró "su compromiso de investigar y llevar ante la justicia los hechos que atentan contra la integridad física de las personas, garantizando procesos firmes y protección a las víctimas". El imputado permanecerá bajo resguardo mientras se desarrollan las indagatorias complementarias sobre este violento hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui