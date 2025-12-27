Le dispararon desde un carro: Asesinan de múltiples balazos a hombre en calles de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado 27 de diciembre de 2025 se registró una nueva agresión armada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, dejando como saldo a una persona ejecutada a balazos en calles del sector surponiente. Los primeros reportes señalan que sujetos armados, quienes viajaban a bordo de un vehículo blanco, le dispararon a un joven masculino y la dejaron lesionada de gravedad, por lo que se suscitó una intensa movilización policíaca y militar.

De acuerdo con un informe preliminar, el violento hecho ocurrió poco antes de las 21:00 horas y tuvo lugar en el cruce del boulevard San Bernardino y Los Álamos, ubicado en la colonia Los Lagos. Hasta el momento se desconoce la identidad del hoy occiso, aunque trascendió extraoficialmente que se trata de un hombre de complexión robusta y aspecto joven, el cual vestía una camiseta de color blanco, un pantalón de mezclilla azul y tenis.

En el lugar del ataque se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) como primeros respondientes. Después de que se confirmó la presencia del civil herido, los uniformados procedieron a delimitar el perímetro y acordonar el área con cinta de color amarillo. Al sitio también arribaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes ayudaron a resguardar la zona.

Agresión armada en Hermosillo deja un masculino sin vida.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana también acudieron al llamado y brindaron la atención médica correspondiente al afectado. Minutos más tarde, el personal de la benemérita institución confirmó que el hombre no logró superar las lesiones causadas por proyectil de arma de fuego. Se presume que el fallecido recibió al menos tres impactos de bala en el área del tórax, mismos que a la postre le provocaron una muerte casi inmediata.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de procesar la escena del crimen, además de realizar las investigaciones correspondientes en torno a este nuevo homicidio registrado en la capital sonorense. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) será quien esclarezca los hechos.

Asesinan a balazos a una persona en la colonia Los Lagos, al surponiente de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui