Más de una semana desaparecido: Piden ayuda para encontrar a Jesús Santana en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda para localizar a Jesús Santana Bojórquez Murrieta, un hombre de 36 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el masculino fue visto por última vez el pasado 19 de diciembre de 2025 en el fraccionamiento Altares, situado en el sector suroriente de la capital del estado.

Según la ficha difundida por la dependencia estatal, Jesús Santana mide aproximadamente 1.65 metros de estatura y pesa alrededor de 80 kilogramos, características físicas que pueden ayudar a su identificación. Además, el reporte indica que es de tez morena y complexión robusta, tiene cabello entrecano, corto y liso, además de ojos color café. Las autoridades hacen hincapié en prestar atención a este tipo de datos para reconocerlo en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a JESÚS SANTANA BOJÓRQUEZ MURRIETA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución a través de sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a JESUS SANTANA BOJORQUEZ MURRIETA.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/EfqpG8wibI — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 27, 2025

Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda detalló que presenta un lunar de color café en el lado derecho del abdomen, así como desgaste de esmalte y manchas visibles en los dientes incisivos superiores. Estos rasgos distintivos se unen a los datos físicos, datos a través de los cuales se intenta ayudar a la ciudadanía para denunciar a cualquier persona que cumpla con esta descripción y que sea vista en calles de la capital sonorense.

Las autoridades correspondientes exhortan a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su pronta localización. En caso de contar con información relevante que pueda llevar al paradero de Jesús Santana Bojórquez Murrieta, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado tiene habilitado el número telefónico 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, reiterando que cualquier denuncia será tratada de forma confidencial.

Fuente: Tribuna del Yaqui