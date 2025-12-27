Son varios días sin noticias: Alerta en Guaymas por la desaparición de Mauricio Germán Flores

Guaymas, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda para localizar a Mauricio Germán Flores, un joven de 25 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Guaymas, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el masculino fue visto por última vez el pasado 23 de diciembre de 2025 en la comunidad de Vícam, sin que hasta el momento se tengan detalles sobre su posible paradero.

Según la ficha difundida por la dependencia estatal, Mauricio Germán mide aproximadamente 1.63 metros de estatura y pesa alrededor de 68 kilogramos. Se describió al joven como una persona de tez morena clara, complexión mediana, cabello negro, corto y liso, así como ojos cafés medianos. Esta descripción puede resultar determinante para su identificación con mayor facilidad en caso de algún tipo de avistamiento.

La @ComisionSonora, en colaboración con otras instituciones, solicita apoyo para localizar a MAURICIO GERMÁN FLORES. Cualquier información, al correo teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución a través de sus redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, presenta tatuajes visibles en distintas partes del cuerpo: uno en el lado izquierdo del pecho con el nombre Gustavo, otro en el lado derecho con el nombre Placido y uno más al centro del pecho con la imagen de un moño de color negro. También tiene un tatuaje en la muñeca izquierda con las iniciales ANM y otro en la espalda con el nombre Marbella, así como una perforación con arete en la oreja derecha.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a su pronta localización y, en caso de contar con datos que lleven a su paradero, se tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cabe mencionar que cualquier reporte se tratará de manera confidencial y se indicó que cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser clave para que regrese con bien a casa.

