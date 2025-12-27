Vinculado por amenazar de muerte y herir a su hermano con un cuchillo de cocina en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Un hombre identificado como Adrián Arturo 'N', de 25 años de edad, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, en perjuicio de su propio hermano. El sujeto es señalado de agredir física, verbal y psicológicamente a su víctima, en un hecho registrado en el municipio de Guaymas, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con el boletín informativo difundido por la dependencia estatal, el dictamen se realizó durante la audiencia de control de detención y formulación de imputación, luego de que un juez calificó de legal la detención, dio por formulada la imputación y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que se consideró la gravedad de la situación y el riesgo que representa para el afectado, quien responde al nombre de Joaquín David 'N'.

Las investigaciones correspondientes arrojaron que los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:40 horas, en el interior de una panadería que se encuentra en la colonia Adolfo de la Huerta, en donde el imputado agredió a su familiar. Una vez en el sitio, Adrián Arturo 'N' presuntamente amenazó de muerte a su hermano y puso un cuchillo de cocina a la altura de su cuello, por lo que posteriormente se inició un forcejeo.

Violencia familiar en Guaymas deriva en vinculación a proceso y prisión preventiva: FGJES



Derivado del momento, la víctima sufrió una lesión en el antebrazo izquierdo provocada por el objeto punzocortante. Después de la valoración médica, se determinó que el individuo afectado presentó lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Como resultado de las respectivas valoraciones, la autoridad competente corroboró que Joaquín David 'N' resultó con una severa afectación psicológica a raíz de este evento.

Finalmente, a través del comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró "su compromiso de atender con firmeza los casos de violencia familiar, garantizando la protección de las víctimas y la aplicación estricta de la ley". El imputado quedará bajo resguardo mientras se desarrollan las indagatorias complementarias del violento hecho.

