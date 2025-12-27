Violencia en Ciudad Obregón: Matan a sujeto en la Maximiliano R. López en FUERTE BALACERA; caen cuatro tras persecución

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre fue asesinado a balazos la noche del pasado viernes 26 de diciembre de 2025 en la colonia Maximiliano R. López alrededor de las 22:00 horas, en una fuerte balacera que derivó en una persecución policiaca y la detención de cuatro personas, como resultado de un operativo conjunto entre la Policía Municipal de Cajeme y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con información oficial, el ataque armado se registró en el cruce de las calles Nochebuena y Magnolias, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad localizaron a un hombre sin vida sobre la vía pública, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con un homicidio ocurrido la noche del viernes

En el lugar, los agentes detectaron a cuatro individuos armados a bordo de un vehículo sedán Nissan March, color blanco, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, lo que originó una persecución que se extendió por varias calles. La movilización concluyó en el cruce de Paseo Miravalle y Ley 57, en la colonia Primero de Mayo, donde fueron detenidos Alain Octavio 'N', de 40 años; Luis Alejandro 'N', de 34; Paul Alexis 'N', de 22; y Chandaly 'N', de 22 años.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas cortas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, así como 201 envoltorios con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina. Además, fueron confiscados una báscula, una selladora térmica, cinco teléfonos celulares y el vehículo presuntamente utilizado en el ataque.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, junto con los objetos asegurados, para la integración del Informe Policial Homologado (IPH) y el seguimiento de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), con el fin de determinar su responsabilidad legal en los hechos.

Acribillan a un hombre al norte de Ciudad Obregón

En otro hecho policiaco, también ayer viernes 26 de diciembre, se registró un ataque armado en la zona noreste de Ciudad Obregón, en las inmediaciones de la colonia San Antonio. Este suceso se dio solo unos minutos después de la balacera ocurrida en la Maximiliano R. López, donde un motociclista fue asesinado por presuntos sicarios cuando circulaba por la calle. Este hecho violento dejó como saldo a una persona del sexo masculino lesionada y provocó un fuerte despliegue de diversas corporaciones de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui