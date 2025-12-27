Violencia no da tregua: EJECUCIÓN en Urbi Villas del Real provoca CÓDIGO ROJO y pánico en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 02:00 horas, se activó el Código Rojo en la cabecera municipal de Cajeme, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia. Como te informamos diariamente en TRIBUNA, no es un hecho aislado que la violencia vuelva a hacerse presente, generando temor entre los habitantes de Ciudad Obregón.

En esta ocasión, sujetos armados abrieron fuego contra una persona en el cruce de las calles La Rioja y Córdoba, ubicadas en la colonia Urbi Villas del Real. De acuerdo con información extraoficial, el ataque fue de tal magnitud que la víctima perdió la vida en el sitio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el fallecido no ha sido identificado; sin embargo, en nuestro medio nos mantendremos atentos a cualquier actualización oficial.

Según datos preliminares, fueron los propios vecinos del sector quienes se comunicaron a la línea de emergencias tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, paramédicos revisaron al hombre que yacía en el lugar y, lamentablemente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, los agentes de seguridad procedieron a acordonar la zona, con el fin de evitar la contaminación de la escena del crimen.

El sujeto falleció en el lugar

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Es importante señalar que no se reportan personas detenidas ni sospechosos, y hasta el momento el Ministerio Público no ha emitido un posicionamiento oficial al respecto. Cabe destacar que, precisamente anoche, se registró el tercer ataque armado del día en contra de un individuo, esta vez en la colonia Maximiliano R. López.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/7bn7u7tuyx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 27, 2025

En ese hecho, el hoy lesionado circulaba a bordo de una motocicleta por las calles Valle del Yori, entre Magnolias y la avenida de las Flores, cuando fue interceptado por gatilleros, quienes abrieron fuego en su contra. No obstante, logró llegar con vida a un hospital, aunque hasta el cierre de esta edición no se cuenta con información adicional sobre su estado de salud. Al igual que en el caso anterior, no se registraron aprehensiones, pese a que los cuerpos policiacos implementaron operativos de búsqueda en todo el perímetro.

Fuente: Tribuna del Yaqui