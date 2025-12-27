Vuelca tráiler cargado con elotes en Los Mochis; chofer originario de Sonora termina prensado

Ahome, Sinaloa.- La mañana de este sábado 27 de diciembre de 2025, un tráiler con doble remolque, mismo que transportaba elotes, sufrió una aparatosa volcadura sobre la Carretera Federal México 15, justo debajo del distribuidor vial El Trébol, en la salida de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. El operador del tractocamión quedó atrapado entre los fierros retorcidos, por lo que tuvo que ser auxiliado por personal de los servicios de emergencias.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el percance se registró alrededor de las 10:00 horas, es por ello que personal de Protección Civil Estatal y Municipal, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos y Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (Summa) se movilizaron al lugar. Mientras se realizaban los trabajos de rescate, elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de desviar el tráfico vehicular.

Fue alrededor de las 10 de la mañana de este sábado 27 de diciembre del presente año cuándo se dio el reporte a los números de emergencia, dónde se informaba que en la rúa federal México 15 por los carriles que corren de sur a norte en el distribuidor vial El Trébol un tráiler que jalaba dos cajas refrigeradas quedó volcado sobre la carretera en mención", explicó el portal de noticias de Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Se registra fuerte accidente sobre la carretera México 15 a la altura de El Trébol en Los Mochis. Un trailer volcó sobre la rúa. Tome precauciones en la zona. pic.twitter.com/iktbExbeRb — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 27, 2025

Rescatan e identifican al chofer

Con la ayuda de las herramientas conocidas como 'quijadas de la vida', los rescatistas lograron liberar al conductor de la unidad pesada, quien recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Summa. Los socorristas estabilizaron al hombre identificado como Jesús Antonio 'N.', de 28 años de edad, de quien es originario del municipio Ímuris, Sonora. Posteriormente fue trasladado a la Clínica 49 del IMSS en la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome.

#Ahome uD83DuDEA8uD83DuDE9BVuelca tráiler sobre la México 15 en #LosMochis; rescatan a chofer tras quedar atrapadouD83DuDC47uD83DuDE2Ehttps://t.co/ip9f9d5rSJ pic.twitter.com/Mvdsf0gPBv — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) December 27, 2025

Se registra rapiña

Los primeros reportes indican que el chofer del tráiler se desplazaba por la desviación Los Mochis -El Fuerte. Sin embargo, al bajar por el distribuidor vial El Trébol para incorporarse a la carretera federal México 15, la unidad se desestabilizó debido a la carga y terminó volcada con las llantas hacia arriba. Previo a la llegada de las autoridades, en el lugar se registraron actos de rapiña por algunos de los automovilistas que transitaban por la zona.

Un tráiler de doble remolque cargado con elotes volcó en el distribuidor vial “El Trébol”, dejando al conductor atrapado en una cabina convertida en fierros retorcidos por los cual se activaron los cuerpos de emergencia en la salida norte de #LosMochis



uD83DuDC49https://t.co/WVwYTUq2KY pic.twitter.com/2gKGsYovFi — Noroeste (@noroestemx) December 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui