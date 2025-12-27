Vuelca tráiler cargado con elotes en Los Mochis; chofer originario de Sonora termina prensado

Ahome, Sinaloa.- La mañana de este sábado 27 de diciembre de 2025, un tráiler con doble remolque, mismo que transportaba elotes, sufrió una aparatosa volcadura sobre la Carretera Federal México 15, justo debajo del distribuidor vial El Trébol, en la salida de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. El operador del tractocamión quedó atrapado entre los fierros retorcidos, por lo que tuvo que ser auxiliado por personal de los servicios de emergencias.
De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el percance se registró alrededor de las 10:00 horas, es por ello que personal de Protección Civil Estatal y Municipal, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos y Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (Summa) se movilizaron al lugar. Mientras se realizaban los trabajos de rescate, elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de desviar el tráfico vehicular.
Fue alrededor de las 10 de la mañana de este sábado 27 de diciembre del presente año cuándo se dio el reporte a los números de emergencia, dónde se informaba que en la rúa federal México 15 por los carriles que corren de sur a norte en el distribuidor vial El Trébol un tráiler que jalaba dos cajas refrigeradas quedó volcado sobre la carretera en mención", explicó el portal de noticias de Los Noticieristas.
Rescatan e identifican al chofer
Con la ayuda de las herramientas conocidas como 'quijadas de la vida', los rescatistas lograron liberar al conductor de la unidad pesada, quien recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Summa. Los socorristas estabilizaron al hombre identificado como Jesús Antonio 'N.', de 28 años de edad, de quien es originario del municipio Ímuris, Sonora. Posteriormente fue trasladado a la Clínica 49 del IMSS en la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome.
Se registra rapiña
Los primeros reportes indican que el chofer del tráiler se desplazaba por la desviación Los Mochis -El Fuerte. Sin embargo, al bajar por el distribuidor vial El Trébol para incorporarse a la carretera federal México 15, la unidad se desestabilizó debido a la carga y terminó volcada con las llantas hacia arriba. Previo a la llegada de las autoridades, en el lugar se registraron actos de rapiña por algunos de los automovilistas que transitaban por la zona.
