ACTUALIZACIÓN: Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; SUBE a 20 el número de víctimas

Nizanda, Oaxaca.- Como TRIBUNA te dio a conocer, este domingo 28 de diciembre de 2025 elementos de diferentes órdenes del gobierno se movilizaron luego de que un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufriera un descarrilamiento cuando transportaba a más de 240 pasajeros con destino al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Tras esto, se ha actualizado la información dando a conocer el número de víctimas de este accidente.

De acuerdo con la información más reciente, se sabe que al menos 20 personas resultaron lesionadas tras el descarrilamiento. Tras el percance, la Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del proyecto, activó de inmediato los protocolos de atención y coordinó un operativo conjunto con autoridades estatales y federales para brindar apoyo a las personas usuarias del servicio.

#ÚltimaHora | 13 personas FALLECEN a causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en #Oaxaca uD83DuDEA8uD83DuDD34https://t.co/5A6EN1EEnk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 29, 2025

Los 20 lesionados están siendo trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. En la zona permanecen desplegadas cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval, además de personal de rescate que realiza labores para auxiliar a pasajeros que cayeron a un talud de aproximadamente seis metros de altura.

Cabe señalar que el accidente se registró en el kilómetro Z-230+290, entre las comunidades de Chívela y Nizanda, luego de que la unidad ferroviaria que había salido de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, se saliera de las vías cuando transportaba a más de 240 pasajeros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó a través de sus redes sociales que el Gobierno Federal se mantiene atento al desarrollo de los trabajos y que distintas dependencias participan de manera coordinada para atender la emergencia. "Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos, ampliaremos la información", expresó en redes la mandataria.

DESCARRILA TREN DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO EN OAXACA



La Secretaría de Marina informó que se registró un evento ferroviario en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura de Nizanda, Oaxaca, donde ocurrió el descarrilamiento de la máquina… pic.twitter.com/mdbL1H9ZVW — Hans Salazar uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF5uD83CuDDF8 (@Hans2412) December 28, 2025

FGR comienza una investigación por los hechos

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento. Agentes ministeriales y peritos de la delegación en Oaxaca ya realizan las indagatorias correspondientes. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas. Las autoridades señalaron que, conforme avancen los análisis técnicos, se emitirá información adicional sobre las causas del accidente y las medidas de prevención que se implementarán.

Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con… pic.twitter.com/438pQHGeMi — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui