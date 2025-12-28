ALERTA: Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; esto se sabe del SINIESTRO

Nizanda, Oaxaca.- La mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Oaxaca, así como personal del Gobierno Federal, desplegaron un fuerte operativo luego de que un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufriera un descarrilamiento cuando transportaba a más de 240 pasajeros con destino al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a la altura del kilómetro Z-230+290, entre las poblaciones Chívela y Nizanda, en la entidad gobernada por Salomón Jara. Tras el percance, autoridades federales activaron protocolos de atención para las personas usuarias del servicio ferroviario. La Secretaría de Marina (Semar), instancia responsable de la operación del proyecto, informó que desde los primeros minutos posteriores al descarrilamiento se brindó apoyo inmediato a los pasajeros y se estableció coordinación con autoridades locales para atender la situación.

Derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido este domingo entre las poblaciones Chívela y Nizanda, he girado instrucciones para brindar toda la atención necesaria.



El personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 28, 2025

En un comunicado difundido a través de canales oficiales, la Semar precisó que, además de la atención a los usuarios, se iniciaron los trabajos para el levantamiento de información técnica y operativa, con el objetivo de determinar las causas del incidente y evaluar las condiciones de la infraestructura ferroviaria involucrada.

En tanto, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre los hechos y aseguró que el Gobierno Federal se mantiene atento al desarrollo de las acciones encabezadas por la Secretaría de Marina. Señaló que diversas dependencias participan de manera coordinada para respaldar a los pasajeros afectados y atender cualquier eventualidad derivada del descarrilamiento.

Entre las instancias que colaboran en la atención del suceso se encuentran la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca, quienes trabajan de forma conjunta para garantizar la seguridad de las personas usuarias y dar seguimiento a las labores necesarias tras el incidente.

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información. https://t.co/lrj7oNoXJ9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas mortales ni han detallado si el servicio del Tren Interoceánico será suspendido de manera temporal en el tramo afectado. Se espera que, una vez concluidos los análisis técnicos y operativos, se emita información adicional sobre las causas del descarrilamiento y las medidas que se implementarán para prevenir futuros eventos similares.

Fuente: Tribuna del Yaqui