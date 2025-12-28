Apuñalan por la espalda a sujeto afuera de un motel en Guadalajara; resulta herido de gravedad

Guadalajara, Jalisco.- Durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre de 2025, una persona resultó gravemente herida luego de ser víctima de un ataque con arma blanca a las afueras de un motel de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La agresión generó una intensa movilización por parte de las corporaciones policiales y los servicios de emergencias, quienes se encargaron de la situación y le brindaron la atención correspondiente a la víctima.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, los hechos se registraron en el cruce de las calles Juan Francisco Lucas y Susana Rocha, pertenecientes a la colonia Rancho Nuevo. Los primeros reportes señalan que el violencia desenlace se originó tras la discusión entre dos hombres en plena vía pública. En medio del intercambio de palabras, un tercer implicado apareció en escena y apuñaló por la espalda al afectado y posteriormente huyó del lugar.

A través de las líneas de emergencias del 911, elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre una persona lesionada en el citado lugar. Paramédicos de Cruz Verde también arribaron al lugar y le brindaron atención médica prehospitalaria a un masculino de entre 50 y 55 años de edad, cuya identidad por el momento se desconoce, quien presentaba una lesión causada por objeto punzocortante en el costado izquierdo de la espalda.

Hombre es apuñalado por la espalda afuera de un motel de Guadalajara, Jalisco.

Localizando un masculino mayor de 50-55 años con una lesión en el costado izquierdo de la espalda, motivo por el cual se solicita a Servicios Médicos Municipales para su atención. A decir de dicho masculino, menciona que otro masculino se aproxima y sin mediar palabra le causa la lesión", detalló uno de los oficiales en el lugar de los hechos.

Los policías recabaron testimonios de posibles testigos e implementaron un operativo de seguridad para localizar al posible agresor, aunque de momento no se ha reportado la detención de ninguna persona. La Policía de Guadalajara dio aviso al Ministerio Público, quien ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable. Hasta el cierre de la publicación de esta nota periodística, el reporte indica que el estado de salud del hombre es reservado.

Fuente: Tribuna del Yaqui