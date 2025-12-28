Asalto en Guaymas: Despojan a mujer de 83 mil pesos minutos después de retirarlos del banco

Guaymas, Sonora.- En la zona comercial del municipio de Guaymas se registró un acto delictivo que resultó en el despojo de una suma importante de dinero en efectivo a una joven de 23 años de edad. Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer sábado 27 de diciembre, luego de que la afectada, identificada como Teresa, realizara una operación financiera en el banco BBVA, situada en la calle 18 y la avenida Aquiles Serdán.

En dicho establecimiento, procedió a retirar la cantidad de 83 mil pesos, dinero de un préstamo personal. Tras recibir el efectivo, la joven lo guardó dentro de una mochila para continuar con su trayecto a pie. De acuerdo con el informe, posterior al retiro, Teresa, quien se encontraba acompañada por otra persona, se desplazaba por la colonia Centro con la intención de realizar compras en comercios cercanos.

Sin embargo, al transitar por el cruce de la calle 20 y la avenida 10, con rumbo a la tienda departamental Coppel, fue interceptada por un sujeto desconocido. El individuo abordó a la joven y, mediante amenazas directas, logró despojarla de la mochila que contenía la totalidad del dinero retirado minutos antes. Inmediatamente después del suceso, la afectada solicitó el auxilio de las autoridades, mediante la línea de emergencias 911.

A pesar de la rápida respuesta de los elementos de la Policía Municipal de Guaymas, el presunto delincuente aprovechó la afluencia de personas en el área comercial para emprender la huida y perderse entre la multitud, logrando evadir el contacto visual de los testigos. Los agentes activaron un operativo de búsqueda en los alrededores del sector, no obstante, hasta el cierre de esta edición, no se han reportado detenciones vinculadas al caso.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos tras recibir la alerta

Cabe mencionar que hace solo unos días, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como René 'N', quien figura como el presunto responsable de un robo a casa habitación perpetrado en el municipio de Guaymas. El proceso judicial forma parte de una carpeta de investigación iniciada tras los hechos suscitados el 18 de octubre de 2025, en la colonia Caracol, de San Carlos.

Fuente: Tribuna del Yaqui