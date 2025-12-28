Balacera al norte de Ciudad Obregón: Sicarios acribillan a dos motociclistas en la Beltrones

Ciudad Obregón, Sonra.- Un nuevo episodio de violencia se registró la noche de este domingo 28 de diciembre, en el sector noreste de Ciudad Obregón, el cual dejó como saldo dos personas heridas por proyectiles de arma de fuego. El suceso generó una intensa movilización de los distintos niveles de gobierno en la colonia Beltrones. Los hechos ocurrieron sobre la calle Acirón, donde, de acuerdo con los primeros reportes.

En el sitio un grupo de hombres armados interceptó a dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Vecinos alertaron a las autoridades a través de múltiples llamadas al número de emergencias 911 tras escuchar una serie de disparos que rompieron la tranquilidad de la zona. Al arribar al lugar, los elementos de seguridad confirmaron la presenciia de dos hombres con lesiones visibles, quienes quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica a un costado de la motocicleta en la que circulaban.

De manera inmediata, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios y procedieron a trasladarlos a un hospital en dos ambulancias distintas para recibir atención médica. Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas por las autoridades, y su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado. En el sitio del ataque, la motocicleta quedó tirada como parte de la evidencia física del atentado.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada para permitir las labores de investigación. En el resguardo del perímetro participaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Asimismo, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de realizar el levantamiento de indicios balísticos y el procesamiento de la zona para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La motocicleta en la que viajaban las dos víctimas

Pese al despliegue operativo realizado por las corporaciones de seguridad en las calles aledañas y sectores cercanos, no se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con este suceso. Las autoridades estatales continuarán con las indagatorias para esclarecer los motivos del ataque e identificar a los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui