BALACERA nocturna en Ciudad Obregón causa pánico y moviliza a las autoridades: Esto se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este sábado 27 de diciembre de 2025, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de la Secretaría de Marina (Semar), desplegaron un operativo de seguridad en el sur de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un ataque con arma de fuego en una zona habitacional. Este hecho dejó al menos dos personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en inmediaciones de la colonia Valle Verde, específicamente sobre la calle Mármol, entre Topacio y Rubí. Testigos señalaron haber escuchado varias detonaciones, por lo que solicitaron apoyo a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que derivó en la activación del Código Rojo.

La balacera ocurrió la noche de este sábado. Foto: Facebook

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme como primeros respondientes, así como efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes identificaron a los presuntos agresores (dos personas del sexo masculino) y lograron detenerlas para turnarlas al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Información extraoficial señala que los ahora detenidos, de identidad desconocida, iban persiguiendo y lanzando balazos contra dos jóvenes, quienes alcanzaron a huir sin lesiones. En un inicio se reportó una víctima baleada, no obstante, las autoridades no han confirmado ni negado este dato.

Momentos después del reporte de la balacera, los sujetos fueron asegurados en el cruce de las calles Ejército Nacional y 5 de Febrero. Según versiones no confirmadas, podrían estar relacionados con hechos violentos en la zona e incluso formar parte de una célula delictiva; sin embargo, esta información no ha sido corroborada por autoridades estatales ni municipales.

Las corporaciones de seguridad continuaron con patrullajes preventivos en el sector, mientras personal ministerial realizaba labores de investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de los detenidos en el ataque. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han emitido un comunicado oficial al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui