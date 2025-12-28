Buscan a Luisa Camila, menor que viajaba en el Tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca

Nizanda, Oaxaca.- Este domingo 28 de diciembre se registró un grave incidente ferroviario en el estado de Oaxaca, luego de que el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufriera un descarrilamiento a la altura de la comunidad de Nizanda. El siniestro, ocurrido en la denominada Línea Z, movilizó a diversas instituciones de salud y seguridad pública para atender la emergencia y brindar apoyo a las víctimas y sus familiares.

De acuerdo con las cifras oficiales más recientes proporcionadas por fuentes institucionales, el saldo del percance es de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. De este último grupo, se informó que 62 pasajeros permanecen bajo observación médica en distintos centros hospitalarios de la región. Ante la magnitud de los hechos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el despliegue de un operativo federal para supervisar las labores de rescate y asistencia.

La comitiva oficial está encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ambos funcionarios se trasladaron a la entidad sureña para coordinar los esfuerzos de atención integral y asegurar que las familias afectadas reciban el acompañamiento necesario por parte del Estado.

En cuanto a la atención médica, el sistema IMSS-Bienestar, en colaboración con el gobierno municipal de Matías Romero, detalló la distribución de los pacientes en la red hospitalaria. En el Hospital IMSS-Bienestar de Matías Romero se encuentran bajo cuidado 29 pacientes, mientras que el Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán reporta la estancia de 22 personas lesionadas. Otros heridos han sido canalizados a las unidades de Salina Cruz e Ixtepec, dependiendo de la gravedad de sus lesiones y la disponibilidad de equipo especializado.

La menoir desaparecida

Paralelamente a las labores de salud, existe una creciente preocupación por la localización de todos los pasajeros. Si bien la Fiscalía y el IMSS han publicado un listado con 54 personas plenamente identificadas, en plataformas digitales y redes sociales se han reportado casos de ciudadanos cuyo paradero aún no ha sido confirmado. Un caso que ha cobrado relevancia es el de la adolescente Luisa Camila Serrano Moreno, originaria de Salina Cruz.

Lista de algunos desaparecidos tras el accidente ferroviario en Tren Interoceánico Oaxaca.

uD83DuDD39Berzain Cruz López

uD83DuDD39María Concepción Barbosa Acevedo

uD83DuDD39Inés Alvarado Rojas, con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

🔹Luisa Camila Serrano Moreno, 15 años, originaria de Salina Cruz.

Según reportes locales, la menor de 15 años de edad viajaba con su madre y su hermana; aunque sus familiares ya han sido localizados, no se tiene rastro de la joven tras el incidente en Nizanda. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó sus condolencias a través de sus redes sociales, donde compartió un balance preliminar de la situación:

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron trece personas; noventa y ocho están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec".

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones técnicas para determinar las causas exactas que provocaron el descarrilamiento en este tramo estratégico del proyecto interoceánico, mientras las brigadas de protección civil y fuerzas federales mantienen la vigilancia en la zona del siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui