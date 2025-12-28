Capturan al norte de Sonora a implicado en agresión armada contra pasajeros de un vehículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un sujeto llamado Alberto 'N' fue arrestado e imputado por su presunta participación en un ataque armado ocurrido recientemente en San Luis Río Colorado. Tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el señalado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos se registraron durante la madrugada del 25 de agosto de 2025, aproximadamente a las 2:00 horas, en las inmediaciones de la colonia Solidaridad. En ese momento, cinco personas, entre las que se encontraba una menor de edad, se desplazaban por la zona a bordo de un vehículo sedán de la marca Toyota Camry, color blanco.

Según los datos recabados por el Ministerio Público, el imputado habría interceptado a las víctimas y efectuado disparos con un arma de fuego. El ataque fue sorpresivo, impidiendo que los ocupantes del vehículo pudieran realizar maniobras de defensa. A pesar del uso de armas, la rápida reacción del conductor del sedán permitió que el grupo abandonara el lugar de los hechos, lo que evitó que se produjeran consecuencias fatales o lesiones físicas directas.

Durante la audiencia inicial, la representación social presentó la formulación de la imputación por el delito de tentativa de homicidio calificado. Ante los argumentos expuestos, el juez de control validó la detención y atendió la solicitud de la defensa de ampliar el término constitucional para la resolución de la vinculación a proceso. No obstante, como medida cautelar de carácter preventivo, se le dictó prisión preventiva justificada.

Esta decisión se fundamentó en la gravedad del delito cometido, el riesgo procesal detectado y la necesidad de salvaguardar la integridad de las víctimas indirectas y directas involucradas. La captura de Alberto 'N' es el resultado de una serie de diligencias de gabinete y campo coordinadas por personal de la AMIC, cuya labor permitió la localización del sospechoso tras los eventos ocurridos en la colonia Solidaridad.

San Luis Río Colorado, Sonora, 28 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó ante un Juez a Alberto “N”, tras la ejecución de una orden de aprehensión… pic.twitter.com/zNlsstHvgz — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 28, 2025

La Fiscalía de Sonora refrenda su compromiso de investigar con firmeza los delitos de alto impacto y de garantizar que quienes atenten contra la vida y la seguridad de las personas enfrenten la justicia conforme a la ley", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui