Dan 28 años de cárcel a dos sicarios en Hermosillo; sacaron a hombre de su casa y lo mataron

Hermosillo, Sonora.- Este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre una resolución judicial, mediante la cual se dictó sentencia de 28 años de cárcel en contra de dos hombres identificados como Adalberto 'N' y Aarón Abraham 'N'. Ambos sujetos fueron hallados culpables del delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Conrado 'N'.

Tras el desahogo de las etapas procesales correspondientes y la valoración de las pruebas presentadas por la representación social, el juez de la causa determinó imponer una pena privativa de la libertad de 28 años, 1 mes y 15 días de prisión para cada uno de los implicados. Esta resolución se deriva de los hechos violentos ocurridos hace 7 años en Hermosillo, los cuales fueron documentados en la carpeta de investigación.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, los actos delictivos tuvieron lugar el 27 de diciembre de 2017. Las indagatorias permitieron establecer que la agresión se debió por conflictos vinculados con la venta de narcóticos en la ciudad. El incidente se registró aproximadamente a las 3:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Cuevas, perteneciente a la colonia Puerta del Rey, en el sector norte de Hermosillo.

Según el expediente, Adalberto 'N' y Aarón Abraham 'N' arribaron al lugar y accedieron de manera forzada a la vivienda para sacar a la víctima por medio de la violencia física. Una vez que Conrado 'N' fue llevado al exterior del inmueble, los ahora sentenciados, en compañía de otros sujetos lo sometieron. Las pruebas testimoniales y periciales acreditaron que, mientras la víctima se encontraba en una posición de indefensión, Adalberto 'N' y sus acompañantes lo agredieron físicamente.

Logra FGJES sentencia condenatoria de 28 años de prisión contra dos sujetos por homicidio calificado en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 28 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que ha obtenido una sentencia condenatoria contra… pic.twitter.com/H1WyItBpdI — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 28, 2025

Posteriormente, Aarón Abraham 'N' utilizó un arma de fuego para disparar contra la víctima, provocándole lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar de los hechos. El resultado de esta sentencia es producto del trabajo de litigación de la Fiscalía de Sonora, que logró demostrar la responsabilidad penal de los hoy sentenciados. Los señalados deberán cumplir su condena en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora