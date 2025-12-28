Desaparecido en Hermosillo: Piden ayuda para que Francisco Rafael regrese con bien a su casa

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda para localizar a Francisco Rafael López Márquez, un hombre de 59 años de edad que fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Según la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado jueves 17 de diciembre de 2025 en la colonia Ley 57, ubicada en el sector oriente de la capital sonorense.

De acuerdo con la información proporcionada en la ficha, Francisco Rafael mide aproximadamente 1.61 metros de estatura y pesa alrededor de 50 kilogramos. Presenta tez morena clara, complexión delgada, cabello negro canoso y corto, además de ojos color café oscuro. También se indicó que tiene una boca pequeña, con labios delgados. Esta descripción física es de suma importancia para poder reconocerlo con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ MÁRQUEZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que realizó el organismo a través de sus redes sociales.

Entre sus señas particulares destaca un tatuaje en el muslo derecho con el nombre Rafa, el cual representa un elemento clave para reconocerlo. Hasta el momento no se tienen detalles acerca de su desaparición, pero las autoridades de Sonora hacen hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos. Los rasgos proporcionados podrían ayudar a distinguirlo en caso de que alguien cuente con información relevante sobre su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su localización. En caso de contar con información, se puede hacer un reporte a la línea telefónica 662 229 7369 o al correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Toda información será tratada con estricta confidencialidad, con el objetivo de proteger la integridad de Francisco Rafael López Márquez y brindar apoyo a su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui