Despiden a reconocido productor agrícola de Cajeme que murió tras accidente en el Canal Bajo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 28 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo los servicios funerarios para despedir al ingeniero Juan Pablo Lugardo Leyva, un reconocido productor agrícola de Cajeme que perdió la vida tras caer con su camioneta a las aguas del Canal Bajo. El último adiós del hombre se realizó en la comisaría de Pueblo Yaqui, de donde era originario, incluyendo una misa de cuerpo presente y un cortejo fúnebre por diferentes calles de la localidad.

Familiares y amigos de Juan Pablo lo acompañaron para despedirlo luego de morir en un lamentable accidente registrado el pasado viernes 26 de diciembre. El hoy occiso era ampliamente conocido en el ámbito agrícola del sur del estado por su trayectoria como asesor y productor, destacando por su participación en proyectos productivos relacionados con cultivos como el ajonjolí, girasol y otras especies de bajo consumo de agua, los cuales son considerados estratégicos para la región.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos se registraron el viernes, alrededor de las 13:00 horas, cuando una camioneta tipo pick up, marca Ford Ranger y color negro, se precipitó y se salió del camino, terminando en el interior del canal, a la altura del tramo que se ubica entre el Campo 2 y la comisaria de Providencia, al poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Trascendió que el conductor quedó atrapado en el interior de la unidad automotriz y terminó por perecer en el sitio.

Despiden a Juan Pablo Lugardo Leyva, reconocido productor agrícola de Cajeme.

En el lugar de los hechos se contó con la intervención de elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme, quienes realizaron las maniobras para rescatar el vehículo y el cuerpo del masculino. Por su parte, personal de la Policía Municipal se encargó del acordonamiento del área y del levantamiento del reporte correspondiente. Una vez concluidas las diligencias en el área, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Allegados a Lugardo Leyva y asociaciones agrícolas expresaron su consternación por su repentina partida, al mismo tiempo que externaron sus condolencias para los familiares de la víctima mortal. En fechas recientes, había retomado actividades productivas con la siembra de ajonjolí. Cabe mencionar que el Canal Bajo, lugar en el que perdió la vida Juan Pablo, ha sido escenario de otros accidentes que terminaron en tragedias.

