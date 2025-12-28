Ejecutan a exagente de la Policía Municipal de Culiacán cuando viajaba a bordo de su automóvil

Culiacán, Sinaloa.- La noche del sábado 27 de diciembre de 2025 se reportó la muerte de una persona del sexo masculino tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Centro Sinaloa, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El sujeto murió minutos más tarde de haber sido agredido e ingresado a un hospital de la capital sinaloense, hasta donde arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso se movilizaba a bordo de un automóvil Kia Rio Hatchback, color tinto y con placas del estado de Sinaloa, cuando fue interceptado y atacado a balazos por sus victimaron en la esquina del bulevar Insurgentes y la calle Fray Servando Teresa de Mier, a una cuadra del monumento conocido como 'El Caballito'. El violento hecho generó una intensa movilización policíaca.

Testigos de los hechos reportaron lo ocurrido a los números de emergencia del 911 siendo aproximadamente las 19:30 horas y al lugar rápidamente se movilizaron las autoridades policiacas, quienes confirmaron la presencia de un masculino lesionado por arma de fuego quien fue atendido por paramédicos de Cruz Roja para posteriormente trasladarlo a un hospital", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Era exagente policíaco

Trascendió que el fallecido fue identificado como Miguel 'N.', de 55 años de edad, quien formó parte de la Policía Municipal de Culiacán; sin embargo, en el año 2008 se dio de baja de la corporación. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria en el lugar de los hechos y posteriormente realizó su traslado a un nosocomio cercano, en donde se confirmó su fallecimiento a las 20:00 horas del sábado.

Investigan el homicidio

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina (Semar) acordonaron el área, además de resguardar el perímetro mientras que policías de investigación y personal de Servicios Periciales trabajaron coordinadamente para recabar las evidencias, integrarlas a una carpeta y esclarecer el hecho. Peritos se movilizaron al centro hospitalario para retirar el cuerpo y llevarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

