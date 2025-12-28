Emergencia en Hermosillo: Policías auxilian a adulto mayor de 80 años que no podía respirar

Hermosillo, Sonora.- Elementos del Departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo brindaron apoyo logístico y operativo para el traslado de una persona de la tercera edad que requería atención médica de urgencia. Los hechos ocurrieron durante los últimos minutos de ayer sábado 27 de diciembre, en la zona sur de Hermosillo. En ese momento, los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y labores de control vial.

Sin emnbargo, los los agentes Alejandro Tapia y José Daniel Quebedo fueron abordados por un automovilista alrededor de las 23:50 horas, en las calles Agustín Vildósola y Bachilleres. El conductor solicitó el auxilio de las autoridades, informando que transportaba a su padre, un hombre de 80 años de edad, quien presentaba cuadros graves de insuficiencia respiratoria y necesitaba llegar a un hospital a la brevedad.

Ante la prioridad de la situación, los agentes procedieron a implementar un operativo de acompañamiento, abriendo paso al vehículo particular para garantizar un trayecto fluido y seguro a través de las vialidades principales. La movilización permitió que el paciente arribara en pocos minutos al Hospital Ignacio Chávez, del Issteson. Al llegar al nosocomio, los oficiales Tapia y Quebedo ayudaron a bajar al adulto mayor para su ingreso al área de urgencias.

Según los informes posteriores, la rapidez de la ayuda policial permitiró que el personal médico pudiera estabilizar al paciente y realizar las maniobras necesarias para salvaguardar su integridad física. Tras confirmarse que el paciente se encontraba bajo cuidado profesional, los agentes retomaron sus labores de vigilancia en el sector.

