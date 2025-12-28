Encuentran sin vida a sujeto en una vivienda de Guasave; lo habrían asesinado con un machete

Guasave, Sinaloa.- La mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025, una persona fue localizada sin vida, aparentemente por un ataque con un machete, en un domicilio de la comunidad Ranchito de Castro, perteneciente a la sindicatura de Nío, en el municipio de Guasave, Sinaloa. El hallazgo generó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas, quienes arribaron a la vivienda y confirmaron la presencia del cadáver de un masculino.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al llamado y se movilizaron a la residencia en cuestión, misma que se encuentra sobre la calle principal. En el lugar se localizó al hoy occiso, identificado como Antonio 'N.', de 46 años de edad, quien presentaba presuntas lesiones en el cuerpo provocadas por un objeto punzocortante.

En el lugar se hizo contacto con Jesús 'N.', de 38 años, con domicilio en la comunidad de Las Quemazones, perteneciente a La Trinidad, Guasave, quien manifestó a los agentes que recibió una llamada telefónica por parte de un vecino de su hermano, informándole que este se encontraba tirado en el suelo con una herida en la cabeza.", detalló el portal de noticias Línea Directa.

Trascendió que Jesús 'N.' acudió al domicilio de su hermano y lo encontró tirado y sin signos vitales en una de las habitaciones. De forma extraoficial se indicó que el fallecido tenía una herida a la altura de la cabeza, al parecer causada por un objeto punzocortante, por lo que se sospecha de un machete. El sujeto vestía una camisa color café a cuadros, pantalón de vestir color beige, cinto negro y no tenía calzado al momento de ser localizado al interior del inmueble.

Una vez corroborado el deceso, los uniformados acordonaron el área y resguardaron el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos en este homicidio. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas y no se descarta ninguna línea de investigación, es por ello que se espera contar con un informe más detallado en las próximas horas.

Localizan a un hombre sin vida en el Ranchito de Castro, sindicatura de Nío, en Guasave. La zona quedó acordonada en espera de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.#Guasave #Sinaloa #Policiaca #EntreVeredashttps://t.co/o3mmsquJF4 pic.twitter.com/YqVcSQ9B0X — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui