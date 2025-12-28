Era Kevin Jair: Motosicarios irrumpen en una reunión y ejecutan a joven de 21 años en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este domingo 28 de diciembre de 2025, un joven masculino fue ejecutado a balazos cuando se encontraba en una convivencia en la que habían bebidas embriagantes de por medio afuera de un domicilio de la colonia Juntas de Humaya, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el ataque armado fue perpetrado por sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso fue identificado como Kevin Jair 'N.', de 21 años de edad, quien quedó sin vida en el exterior de la vivienda situada sobre la calle Ajonjolí, entre Tabaco y Lechuga, en donde estaba reunido con otras personas. Trascendió que el conductor de una motocicleta irrumpió en la zona y, desde el vehículo ligero, disparó contra la víctima para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido.

Tras el ataque armado, por lo menos una de las balas dio blanco en el cráneo del joven Kevin 'N.', quedando sin vida sentado en una silla de plástico y con la cabeza reclinada hacia atrás, mientras que sus compañeros, por fortuna, resultaron ilesos, siendo testigos de los hechos", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Sentado en una silla de plástico quedó sin vida un joven tras ser atacado a balazos por el conductor de una motocicleta cuando convivía con otras personas a las afueras de un domicilio en la colonia Juntas de Humaya de #Culiacán.



Info uD83DuDCF2 https://t.co/Gw3CqQE8WI pic.twitter.com/7zDWhQoZc7 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 28, 2025

Como primeros respondientes, oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se movilizaron al sitio y confirmaron la presencia del joven gravemente lesionado por proyectil de arma de fuego. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sector y declararon que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que el área quedó acordonada con cinta amarilla y resguardada por los elementos de seguridad.

Posteriormente, los agentes notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo, mientras que policías de investigación se encargaron de las primeras indagatorias sobre este homicidio. Finalmente, el cuerpo del joven fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Ataque armado en la colonia Juntas del Humaya, en #Culiacán, deja sin vida a un joven de aproximadamente 19 años identificado por Kevin Jair

uD83DuDC49 https://t.co/JfdOkx2NFh pic.twitter.com/BXxPvQIDes — Noroeste (@noroestemx) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui