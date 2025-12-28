(FOTOS) Tragedia en velorio: ASESINAN a joven y LESIONAN a menor en FUNERAL al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La ola de violencia sigue enlutando a las familias de Ciudad Obregón, pues esta tarde de domingo 28 de diciembre de 2025 se registró un fuerte ataque armado en un velorio. En este, un joven perdió la vida y un menor de edad resultó lesionado en el fraccionamiento Villas del Campestre, mientras se realizaba un funeral en un domicilio de la zona.

El hecho se registró alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de las calles Laguna y Campestre de la mencionada colonia al norte de Ciudad Obregón, cuando varias personas se encontraban reunidas despidiendo a un familiar fallecido. De acuerdo con versiones preliminares, sujetos fuertemente armados arribaron al lugar y realizaron varias detonaciones de arma de fuego, provocando pánico entre los asistentes.

Asesinan a joven y lesionan a menor en funeral al norte de Ciudad Obregón

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Cristian, a quien se le describe como un hombre joven, quien recibió impactos de bala y perdió la vida en el sitio; el cuerpo del sujeto quedó tirado junto con una camioneta de color blanco en la que son visibles los impactos de bala. Durante el mismo ataque, un menor fue alcanzado por los disparos, por lo que fue llevado a recibir atención médica en un vehículo particular.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, lo que generó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el área para preservar la escena. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de indicios balísticos y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con el ataque, ni han proporcionado información oficial sobre el estado de salud del menor lesionado. Tampoco se ha detallado el posible móvil de la agresión, aunque se indaga si el ataque iba dirigido directamente contra la víctima. El suceso causó consternación entre los asistentes al funeral y vecinos de Villas del Campestre, quienes señalaron que el ataque ocurrió en un momento de convivencia y a punto de comenzar el cortejo fúnebre.

Fuente: Tribuna del Yaqui