Hidalgo: Sujeto apuñala a su pareja embarazada e intenta quitarse la vida luego de su detención

Mineral de la Reforma, Hidalgo.- Un hombre identificado con las siglas A.B.C., de 29 años de edad, fue detenido tras ser señalado de intentar privar de la vida a su pareja sentimental en la colonia Manuel Ávila Camacho, ubicada en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Los primeros informes señalan que el sujeto agredió físicamente a su víctima y la intentó asfixiar, sin importarle que estuviera en estado de gestación.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal intervinieron tras recibir un reporte de violencia familiar en un domicilio del mencionado asentamiento humano. Trascendió que además del daño anteriormente descrito, el presunto agresor le propinó puñaladas a su pareja embarazada en el área del abdomen y a la altura de su rostro.

A su llegada, los agentes aseguraron al individuo y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la comandancia local, con la finalidad de ponerlo a disposición de la autoridad competente, pues al tratarse de una agresión hacia una mujer, se configura el delito de tentativa de feminicidio y lo que resulte. Una vez en los separos, el detenido trató de agredir a otras personas que estaban recluidas en el lugar, motivo por el fue aislado y así evitar una posible riña.

Hombre apuñala a su pareja embarazada y trata de quitarse la vida en Hidalgo.

Fue en ese momento cuando, con la ayuda de su propia playera, el sujeto intentó colgarse de las rejas, aunque un guardia se percató de la situación, quien con tijeras logró cortar la prenda y salvarle la vida. El hombre requirió recibir atención prehospitalaria y luego se realizó su traslado a un nosocomio de la localidad, en donde permanece bajo custodia para el seguimiento médico y legal correspondiente. Una vez sea dado de alta, enfrentará el respectivo proceso legal.

Según lo estipulado en el Código Penal Federal, se considera feminicidio cuando se priva de la vida a una mujer por una razón de género. Existe este delito cuando se incurre en circunstancias como signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamante, antecedentes de violencia en cualquier ámbito (familiar, laboral, escolar) y cuando haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, con penas que van de 40 a 60 años de prisión.

