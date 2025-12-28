Hombre llega borracho a su domicilio y golpea a su esposa en Coahuila; la mordió en la barbilla

Torreón, Coahuila.- En el municipio de Torreón, Coahuila, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal concretaron la detención de un hombre de 40 años de edad, identificado como Iván 'N.', quien es señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental en un domicilio ubicado en la colonia Villas de Zaragoza. Trascendió que el sujeto llegó al inmueble en estado de ebriedad y sostuvo una discusión con la víctima, para luego mostrar un comportamiento violento.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron el pasado jueves 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 18:00 horas, cuando el presunto agresor arribó a la vivienda situada sobre la calle Villa Real, en su cruce con Villa de Zaragoza. La afectada, identificada como Graciela Monserrat, de 38 años, mencionó que su esposo llegó a la residencia bajo los efectos del alcohol y esto derivó en una discusión, pero momentos más tarde se tornó agresivo y la comenzó a golpear.

La fémina relató que, en medio del forcejeo, su marido le dio una mordida a la altura de la barbilla, la cual le provocó un intenso sangrado. La mujer pidió auxilio a gritos, por lo que vecinos del sector intervinieron en la situación y sometieron al atacante, para posteriormente comunicarse al número de emergencias del 911 y reportar que un hombre estaba golpeando a su esposa, es por ello que agentes de la Policía Municipal se trasladaron al citado domicilio.

Hombre agrede a mordidas a su esposa en Torreón.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Coahuila acudieron al sitio, pero la víctima ya se encontraba en el inmueble, ya que había sido trasladada a una sede de la Cruz Roja Mexicana, en donde recibió la atención médica correspondiente. En tanto, Iván 'N.' fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público competente, instancia que se encargará de definir su situación jurídica con base en los delitos que resulten.

Finalmente, las autoridades correspondientes le recomendaron a Graciela Monserrat que interpusiera una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila. Se informó que la mujer fue dada de alta luego de que sus heridas fueron tratadas por personal médico y se encuentra fuera de peligro, mientras que el detenido permanecerá bajo resguardo durante el desarrollo del proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui