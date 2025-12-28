Joven estadounidense fallece luego de ataque de tiburón en Guerrero: Esto se sabe del SINIESTRO

La Unión, Guerrero.- Un nuevo ataque animal ha causado conmoción en México. Esta semana se confirmó que un adolescente de 17 años, originario del estado de Maryland, en Estados Unidos (EU), perdió la vida luego de un presunto ataque de tiburón ocurrido en una playa del municipio de La Unión, en la región Costa Grande de Guerrero. El hecho se registró la tarde del viernes 26 de diciembre y generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el pasado viernes, el joven se encontraba realizando actividades de pesca en la playa conocida como El Capire, una zona frecuentada por visitantes y residentes de la región. Testimonios de habitantes del lugar señalan que el adolescente, identificado como Levy N., ingresó al mar y se instaló a varios metros de la orilla, hasta que fue alcanzado por el animal marino.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en Guerrero. Foto: Facebook

Una de las versiones indica que el joven estaba aproximadamente a 50 metros de la costa cuando sufrió una lesión severa en la pierna derecha, misma que habría provocado una hemorragia de consecuencias fatales. Tras el incidente, el cuerpo del menor desapareció momentáneamente entre las olas.

Hallazgo del cuerpo y movilización de autoridades

Minutos después del ataque, personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. Alrededor de las 14:50 horas, el cuerpo del adolescente fue localizado flotando en el mar, con lesiones visibles entre la pierna derecha y la zona de la cadera.

El cuerpo fue llevado hasta la franja de arena con apoyo de personas presentes en el lugar, donde fue colocado sobre una tabla y cubierto mientras arribaban elementos de la Policía Municipal, quienes fungieron como primeros respondientes y confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente, personal de las autoridades competentes ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) del municipio de Zihuatanejo, donde se realizaron las diligencias correspondientes conforme a la ley. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial que confirme de manera concluyente la especie del animal involucrado, aunque los indicios apuntan a un ataque de tiburón.

Fuente: Tribuna del Yaqui