La oficial Jazmín fue asesinada y enterrada por su ex en CDMX; él es expolicía y ya fue detenido

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informóp sobre la ejecución de una orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como José 'N', por su presunta participación en el delito de desaparición, cometido contra una mujer. El mandamiento judicial se deriva de las investigaciones iniciadas tras el reporte de desaparición de la policía activa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jazmín García, quien fue vista por última vez el pasado 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el historial del caso, la Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición (Fipede) activó los protocolos de búsqueda de manera inmediata tras recibir la denuncia correspondiente. Los trabajos de inteligencia, que incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia de la ciudad y de circuitos cerrados particulares, así como entrevistas con el círculo cercano de la víctima, permitieron establecer una línea de tiempo sobre sus últimos movimientos.

Según los registros recabados, la oficial, de 25 años de edad y madre de dos menores, ingresó a su domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, el mismo día de su desaparición. No obstante, las autoridades confirmaron que, tras su ingreso al inmueble que compartía con su expareja, José ‘N’, no existen registros de que la víctima hubiera abandonado el lugar por su propio pie.

Con base en estos indicios y el cúmulo de datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez de control autorizó una orden de cateo en la propiedad mencionada, así como la detención del sospechoso. El operativo fue ejecutado el 27 de diciembre por agentes de la Policía de Investigación (PDI). Durante la diligencia técnica en el domicilio, los peritos y el personal ministerial localizaron el cuerpo sin vida de una persona cuyas características coinciden con las de la agente desaparecida.

Hallan cuerpo de Jazmín, agente de la SSC tras 15 días desaparecida; detienen a ex policía



La agente Jazmín García fue localizada sin vida al interior de la vivienda de su pareja, donde vivían con sus dos hijos menores. https://t.co/1xxgjcMp4A — Tele Saltillo (@TeleSaltillo) December 28, 2025

De manera extraoficial, se ha mencionado que los restos habrían sido ocultados mediante un entierro clandestino dentro del mismo predio, aunque la institución se mantiene a la espera de los resultados genéticos y la necropsia de ley para la confirmación de la identidad. En el sitio también se aseguraron diversos indicios materiales, entre ellos una mochila y dos dispositivos de telefonía móvil, los cuales han sido integrados a la cadena de custodia para ser analizados por especialistas en informática forense y criminalística.

Estas pruebas buscan fortalecer la carpeta de investigación y determinar el grado de responsabilidad del detenido, así como esclarecer la mecánica de los hechos. Tras su captura, José 'N' fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En dicho centro penitenciario, quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas bajo el principio de presunción de inocencia.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a JAZMIN GARCIA DE JESUS, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #todosenlabúsqueda pic.twitter.com/Md7QWleAC1 — COBUPEM (@COBUPEM) December 28, 2025

Por su parte, la Fiscalía reiteró que las investigaciones permanecen abiertas para identificar si existen otros actores involucrados y subrayó que su prioridad es garantizar el acceso a la justicia y el pleno esclarecimiento de este evento que afecta a la comunidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Fuente: Tribuna del Yaqui