Le dispararon dentro de local comerical: Cae banda criminal por asesinato de hombre en Edomex

Chicoloapan, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la autoridad judicial dictó una resolución de vinculación a proceso en contra de tres individuos que fueron detenidos recientemente, identificados como Francisco Eduardo 'N', Alejandro 'N' y Joel 'N'. Los señalados son investigados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, ocurrido a principios del mes de diciembre en el municipio de Chicoloapan.

De acuerdo con los reportes integrados en la carpeta de investigación, los hechos sucedieron el pasado 2 de diciembre. En esa fecha, los tres ahora detenidos, en compañía de un cuarto cómplice, se trasladaron a un local comercial llamado 'El Soldado', ubicado en la colonia Bosques de Chicoloapan. Las indagatorias indican que, al arribar al sitio, uno de los integrantes del grupo presuntamente dio la instrucción de agredir a una persona que se encontraba en el interior del establecimiento.

Tras recibir la orden, un sujeto identificado con el alias de 'El Toro', junto con uno de los hoy vinculados, ingresó al inmueble y, sin mediar comunicación, accionó un arma de fuego contra la víctima. Las heridas producidas por el ataque causaron el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos. Inmediatamente después de la agresión, los cuatro involucrados abandonaron la escena para evitar ser capturados por los cuerpos de seguridad.

Posteriormente, la Fiscalía solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes ante un Juez, las cuales fueron cumplimentadas por agentes de investigación. Una vez que Francisco Eduardo 'N', Alejandro 'N' y Joel 'N' fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial en el centro penitenciario local, se analizaron los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público.

#AProceso.



Tres sujetos identificados como Francisco Eduardo “N”, Alejandro “N” y Joel “N”, fueron vinculados a proceso luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditara ante la Autoridad Judicial su posible participación en el delito de homicidio calificado.https://t.co/1MU39A0hm6 pic.twitter.com/N72oFJIk8G — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 26, 2025

Tras la valoración de los datos, el Juez de Control determinó el inicio del proceso legal bajo la clasificación de homicidio calificado cometido con ventaja. Asimismo, se estableció la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados y se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se recabarán más evidencias antes de emitir una sentencia definitiva. El cuarto implicado, apodado 'El Toro', continúa siendo objeto de búsqueda por parte de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui