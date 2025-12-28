Localizan sin vida a indigente en una plaza de Guadalajara; tenía heridas de arma punzocortante

Guadalajara, Jalisco.- La mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025, un hombre en situación de calle fue localizado sin vida en una plaza ubicada a un costado del conocido Mercado del Mar, en las inmediaciones de la colonia Manantier, situada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los primeros reportes indican que el hoy occiso, cuya identidad por el momento se desconoce, presentaba marcas de golpes y heridas provocadas por arma punzocortante.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, el hallazgo se registró en la intersección de la avenida Gobernador Curiel y la calle Juan Valdivia, una zona que es conocida por su constante flujo de personas, principalmente comerciantes y compradores que asisten al mencionado mercado. A pesar de que se encuentra en calidad de desconocido, trascendió que se trata de un masculino de entre 35 y 40 años de edad aproximadamente.

Luego de recibir el reporte a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, paramédicos de Cruz Verde se movilizaron a la ubicación y le brindaron la atención correspondiente al individuo, aunque minutos más tarde confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Después de realizar la respectiva valoración, los socorristas indicaron a elementos de la Policía Municipal de Guadalajara que el hombre habría perdido la vida hace cinco horas.

Al arribar lo encontramos sin signos vitales y con unas tres heridas aproximadamente, que son visibles; tenía cinco horas aproximadamente y 40 años de edad", detalló uno de los paramédicos en el lugar de los hechos.

Una vez que se constató el deceso, el área quedó acordonada para que personal especializado de la Fiscalía del Estado de Jalisco, específicamente del área de homicidios, se pudiera encargar de las primeras investigaciones. Por su parte, agentes ministeriales comenzaron con el levantamiento de indicios, así como con la búsqueda de posibles testigos y la revisión de cámaras de videovigilancia. Al final, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la localidad.

