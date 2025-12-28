Ciudad Obregón, Sonora.- En medio de la temporada navideña, una historia ha conmovido a la comunidad de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, al poner rostro a la crisis de personas desaparecidas en el sur de Sonora y en todo el país. Se trata de la carta escrita por una niña, quien dirigió su mensaje a Santa Claus con un solo deseo: que su papá y su tío regresen a casa. El caso ha sido compartido por el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C.

Lejos de pedir juguetes o regalos, la menor expresó con palabras sencillas el vacío que dejó la ausencia de Arnoldo Ruiz Olivas y Jesús Ramón Ruiz Olivas, quienes fueron vistos por última vez el 6 de mayo de 2025 en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ciudad Obregón. Desde entonces, ambos permanecen en calidad de desaparecidos, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre su paradero.

Niña de Ciudad Obregón escribe carta a Santa Claus para pedir el regreso de su padre y su tío desaparecidos

La carta, escrita de puño y letra, refleja el impacto emocional que la desaparición ha generado dentro del núcleo familiar. En ella, la niña pide un "milagro" para poder volver a abrazarlos, un mensaje que ha sido compartido ampliamente en redes sociales por el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C., con el objetivo de mantener vigente el caso y sensibilizar a la ciudadanía.

Como parte de esta iniciativa, se difundió también un mensaje simbólico de respuesta, atribuido a Santa Claus, en el que se busca brindar ánimo a la menor, señalando que sus seres queridos se encuentran en una "misión especial" y que la esperanza sigue presente. El colectivo aclaró que el objetivo principal es dar visibilidad a la desaparición y recordar que detrás de cada ficha de búsqueda hay familias y, en este caso, una niña que espera respuestas.

Integrantes de Guerreras Buscadoras Cajeme señalaron que la difusión es una herramienta clave para avanzar en la localización de personas desaparecidas, ya que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar determinante. Por ello, hicieron un llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a dar con el paradero de Arnoldo y Jesús Ramón, se comuniquen directamente con el colectivo o al teléfono 644 127 7784.

Niña de Ciudad Obregón escribe carta a Santa Claus para pedir el regreso de su padre y su tío desaparecidos

Fuente: Tribuna del Yaqui