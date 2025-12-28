Sana y salva: Hallan en Sonora a Regina Díaz, joven reportada como desaparecida en Mexicali

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 28 de diciembre se informó la localización de la joven Regina Díaz Flores, de 21 años de edad, quien había sido reportada como no localizada desde la noche del pasado jueves en la ciudad de Mexicali, Baja California. Según confirmaron sus familiares y las autoridades involucradas en el caso, la joven fue ubicada en el Estado de Sonora, donde actualmente se encuentra bajo resguardo y en buen estado de salud.

Todo inició la noche del 26 de diciembre, aproximadamente a las 23:40 horas, cuando Regina salió de su domicilio con destino a la Central Camionera de Mexicali. De acuerdo con la información proporcionada inicialmente por personas cercanas a la joven, ella manifestó su intención de realizar un viaje con una duración estimada de 10 horas. Sin embargo, al no confirmarse su destino final ni lograr establecer comunicación con sus familiares, se generó una situación de incertidumbre que motivó la denuncia.

Ante la falta de contacto y el desconocimiento de su paradero, se activó el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas a través de la Unidad de Atención a Personas en Estado de Vulnerabilidad (Unapev). Durante el proceso de búsqueda, se difundieron sus características físicas para facilitar su identificación: tez clara, cabello oscuro y lacio a la altura de los hombros, y complexión delgada-media.

La colaboración de la sociedad civil fue clave durante las horas en que la ficha de localización circuló en redes sociales y medios de comunicación. Tras 48 horas de labores de rastreo, se confirmó que Regina se encontraba en territorio sonorense. Cristina Flores, madre de la joven, compartió la noticia a través de sus redes sociales para dar tranquilidad a quienes siguieron el caso. En su mensaje, expresó:

Mi hija ya fue localizada en el estado de Sonora. Se encuentra resguardada. Agradezco infinitamente a todos los que compartieron la búsqueda".

Con la localización de la joven, las autoridades han procedido a dar por concluido el reporte conforme a los protocolos oficiales establecidos para estos casos. Las causas de su desaparición no fueron detalladas, priorizando el resguardo y la privacidad de la joven y su familia tras su localización satisfactoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui