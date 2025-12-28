Se desata la violencia en Chiapas: Incendian dos bares y reportan siete desaparecidos

Villaflores, Chiapas.- La madrugada de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Chiapas, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un amplio operativo de seguridad en inmediaciones del municipio de Villaflores, luego de que se reportaran ataques en dos centros nocturnos ubicados en el centro de la cabecera municipal. Asimismo, se denunciaron al menos siete desapariciones que estarían vinculadas por estos siniestros. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información que se sabe al momento.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 27 de diciembre, alrededor de la 1:40 horas, tiempo local cuando sujetos no identificados irrumpieron en los bares Kabala y Anubis, mientras había personas conviviendo en su interior. En el primer caso, el fuego consumió parte de la fachada del inmueble y alcanzó al menos tres vehículos que se encontraban estacionados frente al lugar.

Autoridades se movilizan por siniestros en Chiapas. Foto: Facebook

Horas después, se confirmó un segundo incendio en el bar Anubis, el cual fue controlado por elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes evitaron que las llamas se propagaran a negocios cercanos. Horas después de que se activara el Código Rojo por estos siniestros, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó que se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

7 desaparecidos tras ataques en bares de Chiapas

Aunque las autoridades descartaron personas fallecidas, se reportó la desaparición de siete personas que presuntamente se encontraban dentro de uno de los establecimientos al momento del ataque. Familiares acudieron desde las primeras horas del día a presentar denuncias formales ante la FGE.

Medios locales señalaron que entre los desaparecidos se encontrarían dos personas identificadas como presuntos propietarios de los bares incendiados; sus paraderos se desconocen, a la fecha de publicación de esta nota.

Por otra parte, se informó que tres mujeres resultaron lesionadas con quemaduras durante los ataques. Todas ellas ya reciben atención médica y se reportan estables, según el último parte oficial.

uD83DuDD34 Tres mujeres resultaron con quemaduras y al menos siete personas fueron reportadas como desaparecidas, informó el fiscal general de #Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, tras la madrugada violenta que sacudió a #Villaflores, con bares incendiados y varias detonaciones.… pic.twitter.com/O1GqBO0JFT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2025

Como respuesta a estos hechos, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que se desplegó una fuerza operativa integrada por más de 200 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, además del apoyo de dos helicópteros para reforzar labores de vigilancia, búsqueda y disuasión en la región.

Tras las primeras diligencias, la FGE de Chiapas señaló que una de las líneas de investigación apunta a una posible disputa por el control del narcomenudeo entre células delictivas que operan en la zona, aunque las indagatorias continúan abiertas para confirmar el móvil y deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui