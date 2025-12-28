Terminó la angustia: Localizan a Alan Ortiz tras ser reportado como desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después de horas de angustia y de difundir su ficha de búsqueda, Alan Ortiz, un hombre de 34 años de edad, fue localizado con vida tras haber sido reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La información comenzó a circular en medios de comunicación y en redes sociales, siendo clave la colaboración ciudadana para dar con el paradero del masculino. así lo confirmaron sus familiares.

De acuerdo con la información proporcionada, Alan había sido visto por última vez la mañana de ayer sábado 27 de diciembre de 2025 y la última comunicación que sostuvo con su familia se registró a las 08:00 horas aproximadamente, a través de una llamada telefónica. Frente a la incertidumbre por su ausencia, el círculo cercano del sujeto decidió solicitar apoyo de la comunidad para poder localizarlo lo antes posible.

Mi hermano ha sido localizado. Estamos con las autoridades tomando declaraciones. Muchísimas gracias", expresaron los familiares de Alan Ortiz en un mensaje privado que significó un alivio tras horas de angustia y temor por su desaparición.

Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha compartido detalles sobre las circunstancias en las que Alan Ortiz fue localizado, ni su estado de salud. Tampoco se tienen datos con respecto a la desaparición, pero las autoridades siguen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de la difusión oportuna de fichas de búsqueda y la colaboración ciudadana.

Buscan a Francisco Rafael López Márquez

En otro caso similar registrado en Hermosillo, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda para localizar a Francisco Rafael López Márquez, un hombre de 59 años de edad que fue reportado como desaparecido en la capital sonorense. De acuerdo con el reporte oficial difundido por la dependencia estatal indica que el individuo fue visto por última vez el pasado jueves 17 de diciembre de 2025 en la colonia Ley 57, la cual se sitúa en el sector oriente de la localidad.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a FRANCISCO RAFAEL LOPEZ MARQUEZ.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/adse64v2Ep — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui