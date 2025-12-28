Trágica volcadura en Durango: Familia sufre fatal accidente carretero y una mujer pierde la vida

Tlahualilo de Zaragoza, Durango.- Este domingo 28 de diciembre de 2025 ocurrió una tragedia en la carretera Gómez Palacio-Jiménez, la cual conecta a Gómez Palacio con Jiménez, Chihuahua, luego de que una camioneta sufriera una volcadura y terminara fuera del camino, a la altura del municipio de Tlahualilo de Zaragoza, Durango. El accidente automovilístico dejó como saldo a una mujer sin vida, quien viajaba como acompañante a bordo de la unidad siniestrada.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el percance vial tuvo lugar en el kilómetro 61 del mencionado tramo carretero, en donde un vehículo Nissan de cuatro puertas y color guinda salió intempestivamente de la vía. En el vehículo afectado se movilizaban tres integrantes de una familia, uno de los cuales murió a causa del incidente. La víctima mortal fue identificada como Dolores González Martínez, de 55 años de edad.

Las autoridades aún no dan a conocer, de manera oficial, las causas que originaron la salida de camino y volcadura, aunque se espera que los peritajes determinen las circunstancias exactas", explicó la fuente citada anteriormente.

Accidente carretero deja una mujer sin vida en Durango.

Al lugar se movilizaron personal de los cuerpos de auxilio, quienes fueron alertados a través de las líneas de emergencias del 911. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que la fémina ya no contaba signos vitales, además de que brindaron atención médica al conductor identificado como Juan Carlos y a Blas Zapata González, de 32 años, sobrino de la fallecida. Los hombres presentaron diversas lesiones y fueron llevados a un hospital, en donde se reportó que ambos se mantienen estables.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y resguardaron el perímetro mientras se les brindaban los primeros auxilios a los sobrevivientes. Posteriormente, personal de la Vicefiscalía de la Región Laguna tomó conocimiento del caso y se encargó de las diligencias correspondientes en el sitio. Una vez culminadas las pesquisas, el cuerpo de la mujer fue trasladado a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y luego será entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui