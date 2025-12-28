Tristes fiestas decembrinas: Dos familias lo pierden todo tras voraz incendio en Guaymas

Guaymas, Sonora.- La tarde de ayer sábado 27 de diciembre, se registró un siniestro en el sector sur de Guaymas, que resultó en la pérdida total de los bienes materiales de dos familias. El incidente movilizó a los cuerpos de auxilio tras recibir diversos reportes a través de la línea de emergencias 911, sobre un fuerte incendio en dos viviendas de la colonia Gil Samaniego., lugares que por fortuna fueron evacuados a tiempo.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos y personal de Seguridad Pública, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la propagación del fuego y sofocar las llamas. A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de rescate, la intensidad del incendio provocó daños estructurales definitivos en dos viviendas, consumiendo la totalidad de las pertenencias y el mobiliario de sus habitantes.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el saldo de este evento incluye a una persona lesionada, quien recibió la atención médica correspondiente, mientras que el resto de los residentes logró ponerse a salvo. Hasta el momento, los peritos especializados no han determinado las causas exactas que originaron el fuego, por lo que se espera que las investigaciones posteriores permitan esclarecer los hechos.

Ante la situación de vulnerabilidad en la que han quedado los afectados, miembros de la comunidad y vecinos han iniciado una campaña de recolección de apoyos a través de redes sociales. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para donar artículos de primera necesidad, tales como despensas, ropa, calzado y materiales de construcción que permitan a las familias iniciar el proceso de recuperación de su patrimonio.

Las personas interesadas en realizar alguna aportación o brindar asistencia pueden comunicarse directamente al número telefónico (622) 173 7001 para coordinar la entrega de los donativos. La solidaridad de la población sonorense será fundamental para mitigar las afectaciones económicas derivadas de este incidente.

