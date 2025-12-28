ÚLTIMA HORA: 13 personas FALLECEN a causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Nizanda, Oaxaca.- De último momento, las autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) han confirmado que 13 personas han fallecido a causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. Como TRIBUNA te ha dado puntualmente a conocer, este domingo 28 de diciembre de 2025 se registró el descarrilamiento de un tren que transportaba a más de 240 pasajeros con destino al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Tras esto, se ha actualizado la información dando a conocer que el número de víctimas mortales es de 13 y el saldo de lesionados es de 98, de los cuales 36 reciben atención médica.

Después de tener conocimiento de la situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, escribió vía redes sociales: "Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec".

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar. La secretaria de Gobernación coordinará las labores. Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando".

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

El accidente se registró en el kilómetro Z-230+290, entre las comunidades de Chívela y Nizanda, luego de que la unidad ferroviaria que había salido de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, se saliera de las vías. "Durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, la Institución desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico".

"La Institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana; así mismo, continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", señaló la Semar en su boletín.

uD83DuDEA8 13 personas murieron tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca



La @SEMAR_mx informó que 250 personas viajaban en el Tren Interoceánico y tras su descarrilamiento, 139 personas están fuera de peligro, 98 resultaron lesionadas y lamentablemente, 13 personas… pic.twitter.com/X5tH0FW05d — Político MX (@politicomx) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Semar