VIDEO: Extranjeros protagonizan PELEA en bar de la Roma, CDMX; detienen a hombre pakistaní

Ciudad de México.- Un ciudadano de origen pakistaní fue detenido por autoridades de la Ciudad de México (CDMX) luego de verse involucrado en una agresión física contra un hombre de nacionalidad israelí al interior de un bar ubicado en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc. El hecho, ocurrido la noche del viernes 26 de diciembre, se vitalizó en redes sociales debido a la difusión de un video captado por cámaras de seguridad del establecimiento.

Se desata RIÑA entre extranjeros dentro de un bar de la Roma

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez (conocido como el C4 Jiménez), el incidente ocurrió aproximadamente a las 23:48 horas, tiempo local, del pasado viernes en el bar Drama Radio, localizado sobre la calle Querétaro, en la colonia Roma. En el lugar, dos hombres que se encontraban conviviendo comenzaron una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física.

Las imágenes, las cuales ya se vitalizaron en redes sociales, muestran a ambos sujetos conversando de manera aparentemente tranquila mientras sostenían bebidas. En un momento, uno de ellos realizó un contacto físico que fue rechazado por el otro, lo que detonó empujones, jaloneos y posteriormente golpes directos, hasta que personas que se encontraban cerca intervinieron para separarlos.

¿Cuáles fueron las causas del conflicto? Esto se sabe

Las autoridades identificaron a los involucrados como Omar 'N', originario de Pakistán, y Nathan 'N', ciudadano israelí. De acuerdo con el testimonio de la víctima, el detenido lo habría agredido tras dirigirle insultos, lo que derivó en lesiones visibles en el rostro. No obstante, el hombre detenido aseguró que fue provocado previamente por Nathan y que la agresión ocurrió como respuesta a dicha confrontación verbal.

Ambas versiones forman parte de las indagatorias abiertas por las autoridades capitalinas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acudieron al lugar tras el reporte del altercado y procedieron con la detención de Omar 'N'. El ciudadano de Israel fue valorado por lesiones, las cuales fueron catalogadas como dolosas, según la acusación presentada ante las autoridades.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) donde se definirá su situación jurídica. En tanto, continúan las investigaciones para esclarecer plenamente lo sucedido.

