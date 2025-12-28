Ya está de regreso en casa: Localizan con vida a Alexander, menor desaparecido en Empalme

Empalme, Sonora.- Tras un breve periodo de incertidumbre, se confirmó este domingo la localización con vida de Alexander Alba Toledo, un joven de 16 años de edad que había sido reportado como desaparecido ayer sábado 27 de diciembre en el municipio de Empalme. La buena noticia fue informada este día por el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme a través de sus redes sociales.

El rastro del menor, quien es estudiante del plantel Conalep de Empalme, se perdió en las inmediaciones del ejido Santa María. Según los reportes iniciales proporcionados por sus allegados, Alexander salió de su domicilio durante la tarde del sábado y, al no regresar ni establecer contacto con sus familiares, se procedió a solicitar el apoyo de las autoridades y de las organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas.

La movilización en redes sociales no se hizo esperar, pues el colectivo Guerreras Buscadoras difundió la ficha de identidad del adolescente, solicitando la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permitiera dar con su paradero. La preocupación de la familia radicaba en la vulnerabilidad del joven y la posibilidad de que su ausencia estuviera relacionada con alguna situación de riesgo.

Sin embargo, pocas horas después de que se intensificara la difusión de su fotografía, el grupo de búsqueda actualizó la información confirmando que Alexander ya se encuentra de regreso en su hogar. Aunque el colectivo y las autoridades han ofrecido mayores detalles sobre el lugar donde fue encontrado o las circunstancias que provocaron su ausencia, se enfatizó que el joven se encuentra sano y salvo.

La ficha de Alexander Alba Toledo, de 16 años de edad

Cabe mencionar que ayer mismo, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió la ficha de búsqueda por la desaparición de Mauricio Germán Flores, un joven de 25 años de edad, quien fue visto por última vez en el municipio de Guaymas. De acuerdo con la información ofrecida, los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en la comunidad de Vícam, sin que hasta el momento se tengan detalles sobre su posible paradero.

Fuente: Tribuna del Yaqui