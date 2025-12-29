ACCIDENTE Tren Interoceánico: Autoridades confirman 13 MUERTOS, pero solo 12 cuerpos recuperados

Ciudad de México.- Este lunes 29 de diciembre de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades federales compartieron información sobre el estado de salud de las víctimas que dejó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, desde el estado de Oaxaca, donde ocurrió el siniestro. En la previa, la mandataria mexicana expresó su pésame por las víctimas mortales del accidente.

Posteriormente, se realizó la transmisión en vivo, desde Ciudad Ixtepec, en la que estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Marina (Semar), el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario en la Secretaría de Gobernación (Segob); el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; y el director del IMSS-Bienestar, el doctor Alejandro Svarch Pérez.

Autoridades informaron sobre el siniestro ocurrido en el Tren Interoceánico. Foto: Facebook

En su intervención, el Almirante Raymundo Morales, señaló que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido ayer, domingo 28 de diciembre de 2025, movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Gobierno Federal. Desde que ocurrió el siniestro, a las 09:28 horas, hasta las 21:49 horas del domingo, se tiene este balance:

250 personas viajaban a bordo del tren siniestrado

Nueve fueron atendidas en el sitio, tras el accidente

108 fueron canalizados a nosocomios

44 continúan hospitalizados

13 personas, por desgracia, perdieron la vida

Respecto a las víctimas mortales, el funcionario señaló que solo 12 cuerpos han sido recuperados, y continúan las labores de búsqueda para encontrar el último.

Por otra parte, el titular de la Semar señaló que las investigaciones por este siniestro están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGE). Este lunes 29 de diciembre, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y la Agencia del Transporte Ferroviario, se harán las diligencias correspondientes sobre el siniestro; esto incluye el análisis del Pulser (registrador de eventos del tren, similar a la caja negra de las aeronaves).

Todo se encuentra bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido como Pulser; este dispositivo funciona como una caja negra ferroviaria, es decir, registra de forma continua datos sobre la operación del tren, tales como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance y otras señales de la locomotora", dijo el titular de la Semar

Recursos y medios desplegados tras el siniestro

Señaló que luego de que se descarrilara el tren, se desplegaron 357 elementos navales (en recursos humanos), además de 20 vehículos, cuatro ambulancias; dos helicópteros; tres aviones; un dron táctico. También seis patrullas, dos ambulancias y tres unidades de Protección Civil.

En tanto, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, señaló que para todas las personas que busquen información sobre sus familiares está habilitada la línea 5522302106. Mientras, el director del IMSS-Bienestar, el doctor Alejandro Svarch Pérez, declaró que seguirá la coordinación para atender a las víctimas hospitalizadas: "La atención está garantizada".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'