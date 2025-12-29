Con cuchillo en mano, sujeto comete violento asalto en una tienda de conveniencia de Nogales

Nogales, Sonora.- La noche del domingo 28 de diciembre de 2025 se registró un nuevo robo a una tienda de conveniencia en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, cuando un sujeto ingresó en el lugar portando un cuchillo y despojó a la encargada de dinero en efectivo y mercancía. Hasta el momento el asaltante se encuentra en calidad de desconocido, aunque las autoridades municipales ya trabajan para dar con su paradero.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:49 horas, cuando agentes municipales fueron alertados sobre un asalto en una sucursal que se sitúa sobre la calzada de los Maestros, en la colonia Jardines del Bosque. A su llegada, los policías se entrevistaron con una empleada del establecimiento, quien se identificó como Abigail, de 20 años de edad.

La afectada indicó que se encontraba atendiendo a los clientes cuando llegó un hombre de complexión regular, quien vestía una chamarra negra, pantalón de mezclilla azul, lentes y gorra negra. La mujer indicó que el sujeto se acercó al área de cajas y le dijo que se trataba de un asalto, sacó el objeto punzocortante anteriormente mencionado y le exigió que le diera el dinero de las ventas. Por fortuna, la trabajadora salió ilesa.

En el recuento de los daños, el delincuente se llevó tres mil 705 pesos y 27 dólares, además de varias cajetillas de cigarro y emprendió la huida con rumbo desconocido, sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades locales mantienen activa la indagatoria correspondiente para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable, de quien nomás se tiene una breve descripción física y la vestimenta que portaba.

En otro caso similar registrado el pasado 7 de diciembre del presente año en Nogales, una persona del sexo masculino identificada como Saúl J. 'N.', de 27 años de edad, fue detenida por un robo en una tienda de conveniencia situada en la colonia Encinos. Personal del negocio denunció que el sujeto pidió ver dos teléfonos celulares y posteriormente se echó a correr, pero fue alcanzado y retenido por un empleado hasta la llegada de la Policía Municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui