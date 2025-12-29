Culiacán: Falla eléctrica origina incendio de camioneta en estacionamiento de hotel; no hubo heridos

Culiacán, Sinaloa.– La tranquilidad suele ser breve en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pues la mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025 una camioneta se incendió a causa de un aparente cortocircuito mientras se encontraba en el interior del estacionamiento de un hotel. De acuerdo con medios locales, este incidente generó una amplia movilización policiaca y el arribo de cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar ante la posible presencia de personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el sector Tres Ríos, en las inmediaciones de la colonia Humaya, sobre el bulevar Rotarismo, entre las calles Internacional Vieja y República de Honduras. Debido al riesgo existente, fue necesaria la evacuación de al menos 15 personas que se encontraban al interior del inmueble. Las autoridades arribaron al sitio tras recibir una llamada a la línea de emergencias 911, en la que se alertaba que una unidad estaba envuelta en llamas dentro de un estacionamiento.

Al lugar también acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes llevaron a cabo las maniobras correspondientes para controlar y sofocar el fuego, el cual dejó prácticamente reducido a chatarra el vehículo afectado. Al parecer, no fue la única unidad dañada, ya que otro automóvil contiguo, así como parte de la estructura del estacionamiento, resultaron con afectaciones. Afortunadamente, pese al fuerte susto, no se reportaron personas lesionadas.

Sucedió en Culiacán

Posteriormente, las autoridades confirmaron que el incendio fue originado por una falla mecánica de tipo eléctrico. Incluso, comenzó a circular un video en el que se observa el momento en que el vehículo empieza a incendiarse y el conductor intenta apagar el fuego con un extintor; sin embargo, no lo logró, ya que la densa nube de humo le impidió continuar con la maniobra. Ante esta situación, se aprovechó para exhortar a la ciudadanía a revisar sus automóviles antes de salir y, ante cualquier anomalía, acudir con un mecánico de confianza.

En un hecho completamente distinto, alrededor de las 06:20 horas de este mismo lunes se reportó que un hombre fue atropellado mientras intentaba cruzar la carretera con dirección a Estación Bamoa. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, la víctima fue identificada como Víctor Ulises, de 40 años de edad, quien presentó diversas lesiones y requirió atención médica. En cuanto al responsable del percance, este huyó del lugar y hasta el momento se desconoce su paradero.

