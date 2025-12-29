Dos muertos y cuatro personas lesionadas tras ataques armados en el surponiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este lunes 29 de diciembre de 2025 se reportaron dos ataques armados en diferentes zonas de las colonias Pemex y Libertad, ubicadas en el sector surponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los violentos hechos dejaron como saldo preliminar a dos hombres ejecutados a balazos y cuatro personas lesionadas, entre ellos una mujer, generando una intensa movilización de las distintas corporaciones policíacas en las referidas demarcaciones.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas, cuando las líneas de emergencias recibieron el reporte sobre varias personas heridas por proyectil de arma de fuego en un domicilio situado sobre la avenida Ernesto Damy, entre las calles Guillermo Laveaga y Juan de Dios Bojórquez, en la colonia Pemex, justo a un lado un mercado que ya no se encuentra en funciones.

Las autoridades municipales identificaron a los fallecidos como Joel Antonio 'N.' y Felipe 'N.', de aproximadamente 50 a 55 años cada uno. Se dijo que las víctimas mortales vivían en domicilios cercanos al lugar de los hechos, además de que presentaban varios impactos de bala en sus cuerpos y a la altura del cráneo. A su arribo, los elementos de seguridad confirmaron la presencia de los occisos y de un tercero también lesionado.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Un ataque a balazos cerca de un arroyo de aguas pluviales en la colonia Pemex dejó un saldo de dos ejecutados y cinco personas lesionadas, entre ellas una mujer de 40 años. pic.twitter.com/PKviCku5bv — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 29, 2025

Posteriormente se pudo confirmar que a un hospital arribaron tres lesionados más por disparos de arma de fuego que presuntamente habían sido heridos en un domicilio de la colonia Libertad que se encuentra muy cerca de la zona donde ocurrió la balacera y donde murieron las dos personas, pero de estos no se dio a conocer la identidad ni la edad, por lo que las autoridades presumen que están relacionados con este mismo acontecimiento", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana auxiliaron al masculino herido y trasladó a un hospital cercano, aunque en el camino encontraron a una mujer de nombre Paulina 'N.', de 40 años, en la esquina de la calle Guillermo Laveaga y la avenida Hilario Medina, por lo que también fue auxiliada. En el lugar de los hechos se contó con la presencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes.

Dos ataques a balazos uD83DuDEA8?? dejan dos muertos uD83DuDC65 y cinco heridos en el sur de #CuliacánuD83DuDE91 pic.twitter.com/KGZyFEneNS — Línea Directa Portal (@linea_directa) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui